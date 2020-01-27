武汉肺炎源头扑朔迷离 秘密研究说尚无证据 专家指病毒侵蚀共产党

中国武汉肺炎疫情迅速蔓延，持续扩散到香港、台湾、周边国家与欧美等地，习近平破天荒大年初一召开紧急会议，表示疫情「严峻」。美国开始撤侨，北京也打响“首都保卫战”，但与此同时，却传出新型冠状病毒的源头可能是位于武汉的P4生化实验室? 究竟病毒从何而来? 武汉肺炎会否会危及中共政权？美国之音采访香港时事评论员、《炎黄解毒》作者潘东凯，指P4生化实验室源头说法尚无证据，并且武汉肺炎侵蚀中共政权的病毒。

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据美国之音今天报道，武汉肺炎危及中共政权的病毒？美国之音《香港风云》采访熟稔中共历史的香港时事评论员、《炎黄解毒》作者潘东凯指出，疫情失控，谁要负最大责任？应该是中央政府。因为在集权体制里面，地方政府在突发事件面前不敢擅自作主张。尤其是习近平主席上台以来，个人独裁的体制越来越变本加厉。所以，先且不说道德的批判，在这个体制下，会拖慢应变的程序，降低政府的效率。地方政府怕中央会怪罪，所以这是中央政府处理手法的问题。

就病毒可能来自武汉生物实验室? 潘东凯指出，中共似乎在发动一场讯息战和舆论战，一方面淡化疫情，另一方面又转移焦点，似乎有意模糊病毒的真实来源，您对此的观察是什么？

据潘东凯指出，我先讲明，我们现在什么证据都没有，我们就先把已有的事实放在前面。事实是，中共有一些研究人员曾经在加拿大把一些加拿大研究得到的非常危险的病毒用不法的手段寄到中国去，这是去年发生的事情。另外一点，武汉这个实验所不光是民用的，不光是防御疫情，它也培养或者研究一些新产生的病毒，而且这个病毒是可以军用的。问题是，这方面再进一步的资料不多。

据潘东凯说，以我们对大陆的理解，全中国的大城市都吃野味也不是什么秘密了，不光是武汉一个地方吃野味，为什么这些野味可以产生这么大的杀伤力？我们担心的就是，在武汉这个城市里面存在这样一个实验室，这是非常重要的一点。

据潘东凯指出，另外，我们现在没有透明度，但我们有合理的怀疑。合理的怀疑是什么？就是按照中共的做法，如果是吃蝙蝠这类这么难堪的事情，那照理会家丑不宜外扬，但现在它故意不去封锁这些吃野味和野味市场的视频。我就担心这是故意误导，让我们不把注意力放在实验室那边。

据美国之音提问，疫情可能危及中共政权稳定？据潘东凯指出，有人认为这个（疫情）可以直接对中共造成大的存在危机，我不以为然。因为我觉得中共的生命力是非常顽强的。现在只是他们在研究病毒的过程里面有些过失，但应该不会影响到中共的存在以及威胁它的安全。但问题是，中共的威信，以及国际社会对它的信心，应该是（会因此受到）很大的破坏。也就是，如果它不改善透明度，不把病毒的源头或者这个实验室真正的具体运作情况对国际社会公布，这会破坏中共跟外部的关系。不是说这个政权会因这次的事情倒台，问题是，这还是会影响中共的对外关系，所以就会慢慢地、一步步地对它以后立足于国际社会造成一点麻烦。

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