武汉肺炎疫情月余 市长说话了

武汉肺炎疫情全球扩散与警戒，中国官方媒体罕见由中央电视台专访武汉市长周先旺，检讨武汉疫情与当地应对情况。武汉市市长周先旺今天说，人类和城市发展史上都没有“封城”措施，只要有利于新型肺炎的控制，即使承担什么责任都可以，武汉市委书记马国强和他都愿意“革职以谢天下”。该报道指央视直播专访。中共政法委以及中央官员曾警告严办隐瞒迟报疫情官员。

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据中央社今天报道说，武汉市长坦承疫情披露不及时：愿革职以谢天下。武汉市长周先旺坦承各方对武汉资讯的披露是不满意，但他希望大家能够“理解”。

中央社消息说，针对外界批评武汉疫情资讯披露不及时，周先旺坦承各方对武汉资讯的披露是不满意的，“我们既有披露不及时的一面，也有我们利用很多有效资讯来完善我们的工作不到位的一面”。他说，“披露的不及时，这一点大家要理解，因为它是传染病，传染病有传染病防治法，它必须依法披露。作为地方政府，我获得这个资讯以后，授权以后，我才能披露，所以这一点在当时有很多不理解”。

中央社说，周先旺27日下午接受官媒央视新闻直播专访，作以上表示。在专访中，央视记者董倩表示直播间已经消毒，所以她没戴口罩，但周先旺仍坚持全程戴口罩，他声称“要带头按照专家的要求来进行必要的这种防控”。

针对武汉爆发新型肺炎疫情，又率先宣布封城，周先旺说，一个超过千万人口的城市采取封城，他们说在人类史上没有，在人类的城市发展史上也没有，但是面对今天疫情的威胁，“我们把这个门关了，有可能把疾病阻断了，但是在历史上我们都会留下骂名”。他说，“我们认为只要有利于疾病的控制，只要有利于人类生命安全，马国强（武汉市委书记）说我们承担什么责任都可以，因为关门，人民群众对我们有意见，我们革职以谢天下，只要把疫情控制好，我们都愿意”。

据周先旺说，因为武汉是病毒性肺炎的疫源区，把疫源区管控好，就可以阻断它的继续传播。传染病的控制首先是控制传染源，“武汉人少出去，在这个时候，就是对全国的贡献，就是对人类的贡献”。周先旺声称做出关闭离汉通道的决定后，得到武汉市民的理解，更产生很好的效果，就是武汉人外出的大幅度下降；“在阻断传染源上，这个效果是非常明显的”。

该报道说，当被问及恐慌如何平息，他说，“恐慌是我们不知道、无形的压力，现在大家看得清楚，感染那是个什么状况，感染目前是一种什么样的外部威胁，我觉得现在的问题不是恐惧了，因为明了了，如果说不有效面对，不斩断传染源、不控制传播途径，你就要被传染，大家清楚以后就不是恐惧了，而是怎么把这种工作做好的责任和压力了”。针对武汉医疗资源传出紧缺，周先旺说，面对这种突如其来的疫情，大家压力都很大。特别是医疗资源，武汉市也是全国特别重要的医学中心，在这方面能力好于很多城市，但是面对一下突如其来的这么大的传染病的资源的需求，就“捉襟见肘”了，所以各方面的矛盾就充分暴露了。

中央社引据央视新闻官方微博说法，武汉官方原本并非安排周先旺接受央视专访，但“临时换人”由他上阵。对此，周先旺说：“他们怕我说不清，我说我去吧，如果说我工作不到位，就全部展示出来。”周先旺最后还给自己接受专访的表现打了80分。

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