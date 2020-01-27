武汉肺炎：地方官员“无能”口罩戴反 网民谴责

武汉新型冠状病毒疫情扩散，到周一为止中国官方消息显示已经造成至少81人死亡，2700多人被感染，而湖北省长等官员在当地时间周日新闻发布会上对于生产口罩数量以及口罩戴反等系列错误受中国网民谴责和激烈反弹。

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中国湖北省政府1月26日周日召开有关疫情防控新闻发布会。湖北省长王晓东、省委秘书长别必雄、武汉市长周先旺出席了发布会，坐在主席台上。而湖北省长王晓东违反在公共场所戴口罩的强制性规定，他不戴口罩，而省委秘书长别必雄戴错了，把鼻子都露出来了；武汉市长周先旺却戴反了，引起中国网民发谴责。网民指责如果就连中国政府官员都不知道如何正确佩戴口罩做表率，如何让普通人遵守紧急规定呢？中国网民批评中国官员不负责任。

此前已经出现新型冠状病毒疫情的情况下，武汉市长继续为庆祝中国春节组织4万家庭聚餐，备受民间舆论批评。

在本次的新闻发布会上，湖北省长王晓东在介绍医用口罩时，刚开始说湖北省生产医用口罩有“一定优势”，湖北省仙桃市年生产108亿只；过了一会下面递上来小纸条，他随即改口说，刚才说的是口误，是18亿只；放下纸条，他又读稿件时，再次改口说是生产108万只，是万只不是亿只。这引爆网民，到目前为止批评的跟帖已高达6亿8千2百万。

法新社指出，中国政府控制网络，非常罕见中国五毛没有删除此次中国网民的批评跟帖。

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