武汉肺炎: 专家指无症状传染更致疫情控制难

武汉肺炎疫情持续蔓延，专家说，这种新型冠状病毒的特点是它可以在被感染者未出现任何症状之前把病毒传染给他人。据BBC引述中国专家表示，武汉肺炎的潜伏期为4-10天，平均为7天。但最长潜伏期可长达2周，即14天。这种无症状传播也为诊断和控制疫情的扩散增添了难度。

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据bbc报道说，武汉肺炎：无症状传播恐增加疫情控制难度。无症状传播，也就是说，没有症状的人可能不知道自己已经感染了病毒，但却能把病毒传染给别人。

据BBC健康与科学事务记者詹姆斯·加拉格尔（James Gallagher）表示，这是人们对这一新病毒了解的一个重大发展。同时，他说，这也使中国当局阻止那些“无症状传播者”的工作更难。而过去的萨斯（也称沙士或非典，SARS）以及埃博拉都是在症状出现后才具有传染性。因此，控制疫情也相对容易些。

该报道说，中国国家卫生健康委员会主任马晓伟周日（26日）在国新办发布会上承认，“疫情传播速度比较快，病毒传播力有所增强”。他还说 “现在疫情进入一个比较严重、复杂时期。”

与此同时，英国帝国理工的科学家说，要阻断60%以上的传播率才能比较有效地控制疫情。而目前看来，恐怕比较困难。伦敦帝国理工MRC全球传染病中心的研究人员还通过计算估计，每个感染者还将会把这种病毒传染给两个或三个人。

周六（1月25日），多家中国媒体报道从即日起全国旅行团队游全部暂停，北京从1月27日起暂停包括出境游在内的所有旅游团队业务和机票加酒店服务。

该报道说，世界卫生组织（WHO）本周选择暂不将这次疫情定性为“国际紧急事态”，部分原因是由于目前中国境外确诊案例仍为较低水平。但WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，未来疫情仍可能会发展成国际紧急事态。

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