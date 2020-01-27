武汉肺炎: 世卫组织总干事在北京谈什么

世界卫生组织秘书长谭德塞今天在北京，商讨如何遏阻武汉肺炎疫情蔓延。疫情显示，世界卫生组织并没有在疫情爆发第一时间被告知，也没有在疫情严重扩散后作出反应。世卫组织召开紧急委员会会议，否决全球灾难应急。世卫组织在北京如何涉及台湾问题，也引发关注。

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据法新社消息说，武汉肺炎蔓延，世卫总干事飞北京急商对策。2019新型冠状病毒（2019-nCoV）已造成全球超过2000人感染，56人丧命，但绝大多数的病例与因病去世者都在中国。

据世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特上写道：「我在前往北京途中，准备与协助因应这波冠状病毒疫情的当局和卫生专家会面。」谭德塞「我的世卫同仁和我想要了解最新发展，并强化我们与中国的合作关系，以进一步防范这波疫情。」

据世卫组织公布最新资料，显示共有2014起病例，几乎都在中国。

谭德塞上周在国际专家紧急委员会建议下，未将武汉肺炎认定为「国际关注公共卫生紧急事件」。法新社说，世卫组织倘若宣告为「国际关注公共卫生紧急事件」，将促使各国加强公卫措施，提供更多资源进行防疫，也可能伴随着一些贸易及旅游相关建议。

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