武汉肺炎 全球疫情新一览

中国爆肺炎疫情，病原体为2019新型冠状病毒（2019-nCoV）与严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒类似，源头是武汉市一处市场。目前已造成80名中国人丧命，并向外扩散。

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据法新社截至26日晚资讯报告，中国国家卫生健康委官网指截至26日24时，中国各地武汉肺炎确诊病例已达2744例，累计死亡病例80例，治愈出院51例，疑似病例则有5794例。

而武汉肺炎在全球各地的疫情如下：

●台湾

台湾有4例确诊病例。

●法国

法国是最先出现确诊病例的欧洲国家，目前有3例确诊病例，1人在波尔多（Bordeaux），1人在巴黎，第3人则是前两位病患之一的近亲，已证实遭到感染。

这3人近期皆曾造访中国，他们目前都在医院接受隔离治疗。

●日本

日本卫生当局昨天证实境内出现第4例确诊病例，患者是一名来自中国武汉的40多岁男子，他目前在医院接受治疗，病情稳定。

另一名男子造访武汉返国4天后发病，10日入院治疗。

同时，其余2名患者来自中国，分别是一名40多岁男子及一名30多岁女子，两人皆在医院接受治疗。

●澳大利亚

澳大利亚当局昨天证实4例确诊病例，其中1人在墨尔本，3人在悉尼，他们从武汉抵达澳洲后，检验呈阳性反应，目前在医院接受隔离治疗。

●美国

美国证实境内有5例确诊病例，患者近期皆从武汉返抵本国。

一名30多岁的男子19日返回西雅图（Seattle）附近的住家后，主动通报当局。

公卫当局24日表示，芝加哥一名60多岁女子确诊，而一名从武汉抵达加州的人士成为美国本土第3例确诊病例。

加州昨天出现第2例确诊病例，亚利桑那州（Arizona）也有1人确诊。

●加拿大

加拿大当局表示，一名从武汉返回多伦多（Toronto）的男子是首例「推定病例」（presumptive case），患者50多岁，目前隔离治疗中。

●马来西亚

马来西亚昨天证实境内出现第4例确诊病例，4名患者皆为中国游客，他们从武汉经新加坡抵达马国。

马来西亚卫生部长稍早表示，一名66岁女子及2名分别为2岁和11岁的男孩，目前病情稳定。

最新一例确诊病例为一名40岁男子，他与中国旅游团搭乘巴士入境。

●尼泊尔

尼泊尔当局表示，一名32岁男子从武汉抵达后确诊罹病，患者先前接受隔离治疗，复原后已出院。

●新加坡

新加坡当局昨天宣布境内第4例确诊病例，4名患者全部都是上周从武汉抵达新加坡。

●南韩

南韩媒体昨天报告，出现第3例确诊病例，前2名患者是2位在武汉工作、现年50多岁的本国男子，他们本周稍早返回南韩。

南韩20日传出第1例确诊病例，患者为一名从武汉飞抵南韩的35岁女子。

●泰国

泰国卫生部长查瓦拉（Anutin Charnvirakul）发表声明说，迄今共有8例确诊病例，其中3名患者正在医院接受治疗，另5人则已康复出院。除了本月从武汉返国的一名73岁泰国妇女患者外，其余皆为中国籍人士。

●越南

越南23日证实出现2例确诊病例，一名男性患者本月初从武汉返抵胡志明市（Ho Chi Minh City）后，将病毒传给了儿子。

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