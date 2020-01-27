武汉通讯: 疫情下的人告知

中国微信充斥武汉肺炎疫情的消息文章，既有警告疫情严重，不可掉以轻心，也有安抚，告诉很多感染者已经被治疗痊愈。一篇冠以疫区武汉人的通讯小文，则严肃告诉疫情仍然严重，疫情扩散危险不可轻视，并说武汉疫情是中华民族又一个最危险的时刻。

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据微信上今天传播的文章说这是在武汉的朋友写的：大家好，我是武汉人，在疫区中心，我非常严肃地告诉大家，千万不要低估新型冠状病毒的传播能力和危害。毫不夸张地说，这开始成为一场国难，中华民族又到了最危险的时候。我们这时候不要恐慌，但要严正面对，这样才能避免发展为浩劫。

据该文章说，关键点主要有三条：1.在家严格隔离是最安全的，避免一切非保障自身及他人生命安全的外出，也不要让别人到你家来。不得已与人接触时都要做好防护。非重要工作岗位的，严格隔离，一家派一个身体好、防范意识强的人，隔几天出去买一次菜就够了。

2.买菜时戴好外科口罩，N95口罩请自觉留给医护人员，他们是我们度过危机的希望，一定要保护好他们！因为病毒可能通过眼膜传播，护目镜最好戴上，最好用游泳眼镜。护目镜留给医护。买菜时注意保持距离，减少接触。菜、外套、鞋子上可能沾有病毒飞沫，回家后要先消毒，比如通风晾晒，或紫外线臭氧。洗手洗脸洗头，再和家人接触。

3.出现轻微症状不要恐慌，你很可能只是普通感冒，或仅仅只是紧张引起的躯体化症状。在家自行观察、处理，推荐通过微医等网站网络就诊。非急症、重症千万慎去医院，因为医院可能已经爆满，恐慌的人群夹杂着真实的感染者，长时间地聚集、排队，交换单据，导致交叉感染发生概率相当高，没病都会染上病。现在交叉感染的危险已经远远超过了自然传染。而且恐慌导致的医院人潮会耗尽医疗资源，拖垮医生，对控制疫情会是灾难性的。保护好医疗系统就是保护我们自己！一定要让大家都知道这一点！记住，在家严格隔离是最安全的，要放心，不要恐慌！

该文章说，以上三点是个人认为目前预防疫情演变为浩劫最重要的三点。请让尽可能多的人知道！

该文章还说，此外，此病目前无特效药，到了医院也只能咳嗽治咳嗽，发烧退烧，能不能扛过去，全靠自身免疫力。所以提高自身免疫非常重要。现在全国各地都资源紧张，不要将希望寄托在外界，我们要立足于依靠自身免疫力来渡过难关，不给国家添乱。以前是国家保护我们，现在是我们要保护好这个国家！

为提高免疫力，每天要做好：1.保证营养充分。2.好好休息不熬夜。3.保持锻炼。4.多喝水。5.注意保暖。6.维护好心情，坦然面对，坦然接纳，多深呼吸释放情绪。等等

还要保持其它健康生活方式，如：1.家中每天开窗透气。2.有条件晒晒太阳。3.多呼吸新鲜空气。4.少用电梯多爬楼，楼梯间也要通风。5.勤洗手。摸口、鼻、眼前要洗手。等等。多关注官方防护建议。

要力所能及地支援困难的地方，比如资源短缺的医院，保护好他们，他们才能保护好我们身边的人，才是对我们最好的保护！

该文章警告，非冠肺炎扩散能力极强，疫情比预料的要严重很多，而且潜伏期较长，对病毒研究还不够清楚，病毒存在变异风险。所以绝对不要掉以轻心，绝对不要不当回事。现在武汉很多人都对当初轻视它，追悔莫及、悔之晚矣！

该文章吁请扩散这篇须知，让更多人看到！

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