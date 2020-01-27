法国专家：将返回的侨民会被隔离

法国国内新闻台1月27日专访了巴黎比莎(l’Hôpital Bichat 又译“巴扎特”)传染病科主任亚兹丹·亚兹丹帕纳（Yazdan Yazdanpanah）。他对法国记者表示，武汉滞留的法国侨民约800人，撤侨后一定要对这些人实行必要的隔离监测，因医务人员还没有搞清楚，无症状的情况下是否会传播疾病。

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亚兹丹帕纳同时兼任法国国家健康与医学研究院（Inserm）传染病研究所所长、世界卫生组织专家。记者向他提了四个问题。

问：法国确诊三名新型冠状病毒肺炎（武汉肺炎）中的两名患者在比莎医院隔离治疗，目前患者状况怎么样？

答：他们俩都很好，没有出现特殊情况，我们密切跟踪。我们还需等待整体的好转，目前状况很好，我现在还不能让他们出院，即便给他们治愈了，我们还需隔离观察，以防存有传播的可能。我们希望他们身体好起来，并最终能够康复。

问：滞留在中国武汉的大约有800法国侨民，他们将如何返回法国？会不会让这些返回的人都去医院？

答：千万不能让这些返回的法国侨民住进医院里，他们身体状况很好，又没有病症。我们初步的想法是把他们隔离起来，因不出现症状的情况下也可能携带者病毒。隔离他们的意思是禁止与让他们与其他人见面。

问：2003年，萨斯死了近800人，新冠状病毒比萨斯更容易传播，但后者却没有那么危险。至今您还是这么看吗？

答：尽管每天都会出现新的情况，至今我还是这么看。要是举例来说，在没有预先保护措施的情况下，一个萨斯的病患可传播2人；2800名新冠状病毒患者死了80多人，传染的比例是1：2.5或1：3。如果这样推算的话，萨斯的死亡率是10%；新冠状病毒的死亡率就低于3%。

问：至于儿童，有什么特殊性吗？

答：被感染的儿童很少，我们目前也搞不清楚为什么。最重要的是要知道，没有症状的人是否会传播其他人。当年的萨斯不是这种情况。我认为，新冠状病毒也不存在这种情况，但我们还是要谨慎行事，还要继续探究。但要再次提醒的是，出现症状的人一定不能自己擅自去看医生或去医院就诊，一定要先拨打15(SAMU)急救电话。

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