特朗普：必要时美方给予中国帮助 应对疫情

美国疾病管制暨预防中心表示，美国目前共有5起武汉肺炎确诊病例，正考虑扩大对中国旅客的机场筛检。关于疫情，美国总统特朗普27日早推文说，已向中国表达愿提供必要协助。

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美国疾病管制暨预防中心（CDC）1月27日召开电话记者会表示，截至目前为止，全美2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎病例共5起。其中华盛顿州、芝加哥与亚利桑那州各出现一例、加州则有2例确诊，所有病例都来自武汉。

CDC疫苗暨呼吸道部门主任梅森尼尔（Nancy Messonnier）表示，目前全美26州共有110个病例正在监测中。但她也重申，武汉肺炎目前对美国公众的直接风险很低，美国境内尚未在社区传播。

梅森尼尔也指出，正在考虑在未来数天扩大机场筛检措施。目前全美仅亚特兰大、芝加哥、旧金山、洛杉矶与纽约肯尼迪5大国际机场针对来自武汉的旅客进行筛检。

对于武汉肺炎的蔓延，特朗普1月27日上午透过推特指出，与中国保持密切联系，目前美国境内仅有数起病例，但会密切监控。他也表示，已经向中国与中国国家主席习近平表达愿意提供必要协助的意愿，“我们的专家极为优秀”。

美国国务院领事事务局则在官网表示，国务院预计28日将有一架专机从武汉天河国际机场起飞，撤离仍在武汉的美国总领事馆人员与美国公民。

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