王丹：武汉瘟疫最大的责任人是习近平

武汉肺炎疫情持续扩散，1月25日，习近平主持召开中共中央政治局常委会，研究新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。大陆异议人士王丹撰文“自由亚洲”网站表示：“武汉瘟疫最大的责任人是习近平”。

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王丹的文章认为：这次中国爆发武汉肺炎，疫情不断扩大，已经造成了生命和财产的重大损失。追究其中责任，当然可以有很多面向可以讨论，例如举国体制的问题，例如地方官员瞒报的问题，甚至也有大灾中呈现出的人性等等问题，但是我认为，未来真正开始问责的时候，我们应当知道，最大的责任人就是中共总书记习近平。

即使连古代的封建王朝时期，遇到大的瘟疫蔓延，皇帝都要下罪己诏表示一下。而现在疫情已经是全中国的疫情，要承担责任的，当然就是中国的国家领导人。这自然非习近平莫属。这是一个非常简单明确的常识，习近平没有任何理由为自己推脱。

王丹指出：习近平为了大权独揽，2012年上任以后，就逐渐建立和巩固了个人独裁的体制，任何大事如果没有习近平的拍板决定，就无法全面动员。此次武汉疫情爆发，就是在习近平做了批示之后，有关当局才敢披露部分的真相的。这样的一个体制，是习近平一手造成的，而正是这样的一个独裁体制，导致了整个政府管制系统的怠惰，推诿责任和不敢作为。如果说，这次疫情的扩散，很大程度上是体制的问题的话，那么强化了这个体制的人，就是习近平本人，当然要承担最大的责任。

从疫情开始出现到全面爆发，作为最高领导人，习近平的表现完全不合格。他并没有在第一时间就关注并紧急处理武汉肺炎的问题，自己还跑去旅游胜地昆明度假式考察；疫情已经扩散以后，他不仅没有启动紧急处理机制，相反还在全国人民的骂声中继续举办春节团拜会，喜气洋洋地夸耀他的中国梦，对于正在劫难中的武汉人民只字不提，这样的冷漠当然会影响到各级政府的处置态度。

作为独裁体制的掌门人，习近平担任各个掌握实权的小组的组长，唯独在紧急成立的疫情处理的问题上，他推卸责任，让李克强担任组长，至今也不肯去疫区安抚人心。作为一个国家的最高领导人，权力他要一把抓，责任却推给旁人；在重大灾难面前，不敢到第一线督促工作，这样的行为已经是渎职。

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