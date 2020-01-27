【直播间】撤侨 口罩 感染者:法国如何面对新型冠状病毒

截至巴黎时间1月27日14点，中国官方统计新型冠状病毒感染人数2835人，死亡81人，疫情可能继续恶化。当天法国欧塞尔青年会足球俱乐部宣布，召回在华工作的俱乐部成员及其家属，主要涉及安徽的蚌埠和锦山两个城市，28日抵达法国；更大规模的系统撤侨也在酝酿当中。点击以下视频了解法国如何面对新型冠状病毒。

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法国政府宣布，本周之内将撤离主要在武汉的法国公民，返回巴黎后首先进行为期14天的隔离观察。本次法国撤侨人数预计有数百人，但卫生部长表示，部分在华法国公民出于种种原因，不想回国。

目前巴黎和武汉之间的直飞航班已经被取消，其中法航对武汉的直飞航班暂停至2月2日。1月26日法国健康部在尤其是巴黎戴高乐机场设置了医护队，为旅客提供信息，必要时提供医疗帮助，但一些在中国生活的法国公民返回巴黎后表示，惊讶于巴黎机场没有系统性排查，也不知道自己是否已经携带病毒，处于潜伏期。

法国在1月25日证实出现欧洲首例冠状病毒感染情况，截至目前感染人数3人，其中两人是来自中国的一对游客，曾前往武汉，来到法国之后并未立即出现症状，已被巴黎18区医院接收治疗。 波尔多的感染者的中国原籍在武汉，波尔多医院并未给予特殊药物治疗，仅用扑热息痛缓解其发烧症状。

法国卫生部长1月26日表示，药店出现紧缺的蓝色普通医疗口罩只能防止感染者传染他人，并不能防止健康人群被传染，因此“不建议没有出现呼吸道症状的人群佩戴口罩”，但新型冠状病毒潜伏期最长14天，潜伏期的患者虽然没有症状，但具有传染性。卫生部长并未提及如何防止此类患者扩散病毒。

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