美专家模型推断: 冠状病毒年半杀6500万人 去年10月就假设爆疫情形料6个月传遍全球

中国武汉新型冠状病毒感染肺炎传染势头令各国关注国际面对疫症的应对能力。美国有专家去年10月曾通过传染病模型，假设冠状病毒一旦有小规模爆发便将传播迅速，可于18月内间夺去6500万人性命，该个模型最近再引起关注。有份参与该次模拟的专家称，模型旨在揭示疫症不单对公共卫生的影响，还会造成经济及社会打击，全球公营及私营机构需加强合作应对。

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据香港明报报道说，美国专家模型推断：冠状病毒年半杀6500万人，美国专家去年10月假设爆疫情形并料6个月传遍全球。

该报道指出，中国武汉新型冠状病毒感染肺炎传染势头令各国关注国际面对疫症的应对能力。美国有专家去年10月曾通过传染病模型，假设冠状病毒一旦有小规模爆发便将传播迅速，可于18月内间夺去6500万人性命，该个模型最近再引起关注。有份参与该次模拟的专家称，模型旨在揭示疫症不单对公共卫生的影响，还会造成经济及社会打击，全球公营及私营机构需加强合作应对。

据约翰霍普金斯卫生安全中心专长内科与急诊的资深研究员托纳（Eric Toner）上周五说：“我一直相信，最有可能引发新一场大爆发的病毒就是冠状病毒。”

该报道称，约翰霍普金斯卫生安全中心去年10月跟盖茨基金及世界经济论坛合作，模拟疫症流行演练，托纳亦有份参与。在名为Event 201的演练中，有15名政府、商界及公共卫生领袖参与，演练在疫症流行下如何在不同政策选项中作决定。该模型假设一种名为CAPS的冠状病毒，比SARS致命，又如感冒轻易传播，却未开发出疫苗，能迅速传播促成全球大流行。据演练结果，该病毒只消6个月就能传遍全球；18

Event 201的演练推算，疫症引发停航，旅游预订率减少了45％；社交网络上流传不实资讯、虚假消息；与此同时还引发全球金融危机，各地股市暴跌两成至四成，世界生产总值萎缩11％。

该报道称，据托纳表示，当政府和私企不能充分应对大流行，便得迈向国际合作，也要考虑如何在全球层面上生产疫苗并分配给人们。他说，城市愈来愈挤迫， 人们入侵原为野生动物的空间，成为病的温牀，“我们正处身疫症时代”。托纳未完成深入研究武汉肺炎：“我们尚不知道是怎样蔓延的。初步印象是，它比SARS显著温和，那令人安心。惟另一方面，它可能比SARS更易传播。”

据托纳称世卫拒定性“紧急事件”犯错。

明报的报道称，世卫上周四以中国境外病例尚少为由，否决宣布武汉肺炎为“国际公共卫生紧急事件”。托纳认为，世卫可能犯了错误。曾任世界卫生组织承包商的环球事务分析家博丘尔基夫（Michael Bociurkiw）昨天亦在CNN网站撰文称，世卫需采取快速行动，借着宣布“国际公共卫生紧急事件”才能促进各国协调抗疫、加强监控，并且催迫各政府行动。

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