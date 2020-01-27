美律师开腔: 孟晚舟案无关加拿大主权

代表美方的加拿大检方律师告诉孟晚舟引渡案审理法庭，维护加拿大主权不是该法庭的职责。这直接挑战了孟晚舟辩护律师的主张。

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据英国金融时报报道说，代表美方的律师称孟晚舟案无关加拿大主权。代表美方的律师告诉正在审理孟晚舟引渡案的加拿大法庭，维护加拿大主权不是该法庭的职责。身为中国电信设备公司华为的首席财务官，孟晚舟受到与违反美国对伊朗制裁相关的欺诈指控。

金融时报稍早的报道指出，上述言论直接挑战了孟晚舟方的辩护主张，辩方称美国政府针对这位华为高管的诉讼应被驳回，因为加拿大不应被要求执行美国的国家安全目标。

但代表美方的加拿大检方律师罗伯特•弗雷特(Robert Frater)在开庭辩论中对不列颠哥伦比亚省最高法院法官希瑟•霍姆斯(Heather Holmes)表示，美国政府诉孟晚舟一案的本质是欺诈。弗雷特说：“为了获得银行服务而向银行撒谎，并有造成经济损害的风险，这是欺诈。”他指的是2013年孟晚舟与总部位于英国的汇丰(HSBC)的高管在香港举行的一次会议，据称孟晚舟当时没有如实陈述华为与在伊朗运营的一家子公司的关系。他补充说：“欺诈才是本案的核心。”

报道称，弗雷特表示，法庭必须考量所有欺诈相关证据。他说：“您的职责不是……捍卫加拿大主权。这是行政部门应考虑的问题。您的职责不是考虑管辖权问题，这同样是行政部门的事。” 该报道说，他的陈词挑战了辩方团队的主张。辩方称孟晚舟即华为创始人之女不应被引渡，因为这些欺诈罪名是不属实的，而且本案实际上与唐纳德•特朗普(Donald Trump)的外交政策有关。

该报道称，2018年12月孟晚舟被拘留时，立即在加拿大和中国之间引发了一场危机，这也是特朗普政府为打击华为在5G领域日益增强的主导地位而作出的全球努力中最具争议的事件。美国当局称北京方面可以使用华为设备在西方进行间谍活动。

据弗雷特表示，孟晚舟涉嫌的不实陈述是本案关键，因为汇丰是基于这些陈述做出决定的。他指出当时汇丰正受美国暂缓起诉协议(DPA)的约束，因而会担心与在伊朗运营的公司打交道。该行因帮助洗钱和违反制裁被罚款后，与美国司法部达成了为期五年的暂缓起诉协议，该协议于2017年终止。

汇丰在2012年签署了暂缓起诉协议，并支付了19亿美元的罚款，以避免受到刑事指控，其罪名包括为墨西哥毒枭洗钱至少8.81亿美元，并为受美国制裁的国家处理交易，如伊朗、利比亚和苏丹。

弗雷特表示，汇丰是否因这一不实陈述而蒙受实际经济损失并不重要，因为“每家企业都必须关注其声誉，尤其对于一家签了暂缓起诉协议的企业来说”。他说：“你必须能够知道，你在跟谁打交道。”

据该报道说，上周一，在这场听证会的第一天，有抗议者在法庭外举标语要求释放孟晚舟。到了周三法庭外没有抗议者身影。之前有当地媒体报道，许多年轻人，其中一部分想当演员，只要去现场就能拿到最高150美元，他们被告知这是在拍电影或音乐录影带。一些人被媒体追问时表现得震惊和意外，他们声称被骗了，表情中带着沮丧和尴尬。

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