解放军染武汉肺炎 孝感200空降兵隔离

一名属于湖北孝感市的解放军空军降兵军保障部的军官上周六（25日）确诊新型肺炎，但涉事军官此前曾到访之地不详。据香港民运信息中心指，军人绝大部份时间均要集体行动，包括训练、用餐、睡觉，故一人患病，恐增加交叉感染机会。孝感市距离疫症重区武汉约70公里。

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据苹果日报今天报道说，武汉肺炎，传孝感市解放军空兵确诊，200名现役军人被隔离。

该消息说，传孝感市解放军空兵确诊新型肺炎。据中国人权民运讯息中心指，一名属于湖北孝感市的解放军空军降兵军保障部的军官上周六（25日）确诊新型肺炎，但涉事军官此前曾到访之地不详。军人绝大部份时间均要集体行动，包括训练、用餐、睡觉，故一人患病，恐增加交叉感染机会。孝感市距离疫症重区武汉约70公里。

据中国人权民运讯息中心引述消息人士指，确诊新型肺炎的军官被送往解放军医院，翌日有200名现役军人被隔离在孝感市一个空置的军机机库中，机库内的温度与室外温度相约，保暖设备不足。

该报道称，解放军空军降兵在2017年前被称为空降兵15军，是解放军唯一的空降兵。空降兵军在湖北省有超过5,000人，部份人在武汉。



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