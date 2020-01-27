警察为维护林郑政权初一初二无休旺角粉岭分头“镇暴”

防暴警察驱散堵塞马路的群众并拆除路障。当地居民因不满政府管理武汉病毒做法发起自救行动

为了抗议港府在家居附近设置武汉病毒病患隔离中心，粉岭晖明邨附近一群居民年初二在马路设置路障并在计划中用作隔离中心的一幢空置楼宇纵火，并与警方对峙；在同一天，大群青年聚集在旺角纪念鱼蛋革命四周年，当局又调派大批警员到场驱赶。警方事后在记者会一律将两宗事件的群众以“暴徒”称呼。旺角街坊才刚踏入庚子鼠年，初一初二连续两天已不停饱尝催泪瓦斯滋味，警方则可说是“镇暴”全年无休。

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在旺角事件中，一名混在人群的男子被发现身份有疑，期间遭人“私了”，之后遗下一张大陆身份证，据传持有人来自武汉。

年初二（26日）续有市民到旺角或其他地方，纪念鱼蛋革命4周年。亚皆老街、弥敦道交界初二晚至少10架警车戒备，而亚皆老街行人路则有大量防暴警员，他们均观察着砵兰街小贩位置。晚上约9时，在朗豪坊对出砵兰街疑有中年男士被示威者“私了”，伤者其后由救护员带走，网传一张怀疑属于该男子的大陆身分证，住址为武汉。

事件触发防暴警冲进砵兰街，导致及后警民对峙，防暴警于砵兰街数次驱散后，至少拘捕3名市民。其间，警方曾发射催泪弹，并击中一名示威者颈部，该示威者随即倒地。现场义务急救员指，该受伤示威者伤势严重，但暂时清醒，能与急救员沟通。另外，据报道，现场有一名NBC女记者，被防暴警于朗豪坊附近非礼，该女记者欲索取警员编号不果，更被胡椒喷剂直射；女记者后来痛哭且哮喘发作。

在同一天，粉岭的居民因为不满政府事前未经磋商下在晖明邨一幢空置的楼宇计划设置为武汉病毒病患临时隔离中心，自发性进行自救行动，期间与警方发生冲突。

港府前日在记者会宣布计划改装未入伙的晖明邨，用以在有需要时隔离武汉肺炎患者的紧密接触者，甚或用作医护人员临时宿舍。

事件惹来晖明邨附近屋苑的居民强烈反响，十多名北区区议员亦联署反对，担心增加病毒于区内爆发的风险。北区区议会主席罗庭德指出，晖明邨附近有七个大型屋苑、八间中小学及四间社区中心，一旦对外爆发，病毒会瞬间传遍社区，事前当局亦未有谘询，他直斥政府“很离谱”。

近百名附近屋苑的居民不分“黄丝”或“蓝丝”，26日下午开始在晖明邨外聚集，有人将多个水马、铁栏及路牌放置路中心，阻挡车辆进邨内，多名北区区议员亦到场，直指居民封路是官逼民反。有居于附近雍盛苑雍华阁的罗先生，斥政府拟将晖明邨作隔离用途是霸王硬上弓。李先生指自己居于低层单位，单位面向晖明邨，担心：“细菌会唔会飞进来呀？”并扬言最坏打算只能搬走。

晚上聚集的居民未散去，大批防暴警到场清理路障，并呼吁居民和平表达诉求，其后撤退。不过警方离开后，晖明邨泰晖楼及升晖楼的地下保安更亭发生火警，约10分钟后消防到场救火。防暴警之后折返，其间突然冲入雍华阁截查居民。一名青年欲进入华明邨富明楼时，被一名女保安拉住大闸阻止进入，最后青年遭防暴警拘捕，街坊痛斥该女保安“没人性”，立案法团事后贴出通告，指女保安已被即时解雇。防暴警向在华明邨空地聚集的居民狂射胡椒喷雾驱散，其后在伟明街花园拘捕一男子，检获怀疑腐蚀性液体。事件中，警方共拘捕11人。

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