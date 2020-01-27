非洲或沦陷? 首例武汉肺炎疑似病例曝出

中国武汉爆发的新型冠状病毒（2019-nCoV，）疫情恐扩散至非洲，在科特迪瓦出现首名武汉肺炎疑似病例。病患是一位暂居住北京的科特迪瓦人，回国飞机上出现疑似症状，目前已将该名女性隔离，待检查报告出炉。

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据自由时报今天报道说，武汉肺炎疫情恐扩散非洲 科特迪瓦出现疑似病例。

非洲科特迪瓦出现首名武汉肺炎疑似病例，若证实该病患确诊，将成为非洲大陆首名武汉肺炎确诊病例。科特迪瓦卫生部在当地时间26日发布声明，一名科特迪瓦的女学生从北京飞往阿必尚 （Abidjan），抵达机场时出现咳嗽、呼吸困难等症状，随即送往当地医院，目前正隔离观察。

报道引据声明表示，34岁的女性曾在中国居住5年，周六（25日）从北京返回科特迪瓦，在登机前已有类似流感的症状，尚未肯定是武汉肺炎，将待当局公布检验报告。

据该国卫生部长尤金（Eugène Aka Aouele）表示，该患者的状况良好，当局认为该患者应是普通的肺炎而非冠状病毒，但最终结果将等待测试结果后才能下定论。该国卫生部也呼吁民众不要恐慌，保持良好的卫生习惯，若出现发烧、咳嗽或呼吸困难等症状，尽速至邻近的医院就诊。

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