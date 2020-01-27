香港医护人员不满政府道德勒索酝酿工业行动

政府在26日之前一直拒绝对来自湖北旅客实行“封关”，为香港医护人员添烦添乱添压力，导致多个医护员工组织酝酿发动工业行动，但林郑月娥却动辄以医疗道德“盖顶”，还警告医护人员不要“动不动就诉诸激烈行动”，此举惹来更大的反弹。目前未悉政府政策大转弯之后，罢工或工业行动的威胁是否因此而消弭。

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医生组织“杏林觉醒”成员黄任匡批评，林郑日前才公布停止武汉航班及高铁，反应就像6月爆发反送中、9月才撤回修例一样，“系太少，太迟”。公共医疗医生协会会长马仲仪指，完全感受不到林郑月娥25日在记者会上的言论对医护人员有鼓励作用，“医护人员还没有过激行为，你就先把话说满了”。一名公立医院的前线医生更发表公开信，拒绝政府动辄道德勒索他们。

黄任匡表示，林郑以经济理由拒绝封关，“我不相信香港人会说：『我不怕死，你给钱我，我不要命。』”黄指是次疫情传染性和死亡率均有高于沙士的迹像，港人曾历沙士祸害，不可能还同意自由行带来的经济价值，会比生命价值来得高。

马仲仪则表示，她完全感受不到林郑月娥在记者会上的言论对医护人员有鼓励作用，又指不少官员会重提2003年沙士，吁医护人员秉持专业，但事实上医护人员的专业精神一直都在，惟并非可任由不负责任的政府鱼肉。

马续坦言近日收到前线医护人员告知，不对少“非符合资格人士”（NEP）”有肺炎病征涌到各医院求诊，形容如同“医疗旅游”，增加本港医疗压力，务必要尽快堵截，“医疗永远都系资源问题，有限的资源是否要留给香港市民？”

一名公立医院的前线医生发表公开信指出，面对中国武汉疫情，要守卫民康则必须封关，为达此目的医护理应义无反顾采纳一切必要手段︰包括罢工。年假期间众医院将一如往常地提供当值和紧急服务，现实地说，罢工无法一蹴即就，而需要同事们的慎密思考、团结合作和道德勇气。

这封刊登在立场新闻的公开信指出，前线医生们不是在讨价还价，要讨的是命，就如过去因沙士一疫逝去的美丽灵魂，亦如可见末来会因政府无能而殒灭的病人、同事、以至每位香港人的宝贵生命。而命，是他们填不了的。

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