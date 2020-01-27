马来西亚肺炎疫情陷落 谣言四飞禁中国人

马来西亚首相办公室今午宣布，暂时禁止来自武汉市及湖北省的中国公民入境大马，即时生效。马来西亚目前则已发现4宗确诊病例，所有病人都是中国人。鉴于马来西亚传言称各国都禁中国人，马来西亚官方驳斥谣言，并指目前暂不需要全面禁止中国人入境。

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据大马新闻今天报道说，大马禁止武汉与湖北省中国人入境。该国首相办公室今午宣布，暂时禁止来自武汉市及湖北省的中国公民入境大马，即时生效。

据首相办公室发文告表示，自中国爆发武汉肺炎疫情后，大马政府一直遵守国际卫生组织所定下的程序，且获得专家劝告来应对及防疫。据文告，“按照最新资料，大马政府议决，暂停武汉和湖北省中国公民的一切入境便利，包括免签证、落地签证、电子签证和一般签证。”

文告解释，“政府考量了中国武汉冠状病毒的最新状况，特别是湖北省的情况后，达成这项决定，立即生效。”

该文告补充，待情况恢复正常后，武汉和湖北省中国公民将重新享有入境大马的便利。该文告说，“外交部将与中国政府协调，以执行这项议决。”据首相办公室也提醒，公众不要散播假新闻或未经证实的消息，以免引起公众恐慌。

该报道称，武汉市位于湖北省内，是新型冠状病毒疫情的爆发起源。迄今为止，中国已经封锁武汉等13个湖北省城市，一切公共交通停摆。

截至今天凌晨零时，中国武汉冠状病毒累计死亡病例已经达到80宗。

马来西亚目前则已发现4宗确诊病例，所有病人都是中国人。

该报道说，不过，正副首相马哈迪与旺阿兹莎已阐明，目前暂不需要全面禁止中国人入境。

消息说，世界卫生组织把新型冠状病毒定义为2019-nCov，又名武汉冠状病毒。病毒的感染现象包括呼吸道症状、发烧、咳嗽、呼吸急促和困难。目前，没有疫苗可以对抗2019-nCov病毒。

据该国卫生部报告：武汉封城后，无武汉人入境大马。该国卫生部长祖基菲里指出，自中国在本月23日宣布封锁武汉防疫后，就没有武汉游客入境马来西亚。“至于1月23日前到大马的中国人数，卫生部将向移民局获取资料。” 据他巡视吉隆坡国际机场及第二国际机场后，向记者提到，目前大马确诊4宗新型冠状病毒，等待化验结果的病例则有5宗。他说，这些疑似病例分别是浮罗交怡2宗、吉隆坡2宗及民都鲁1宗，病人都是中国人。

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