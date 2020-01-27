3年记 传肖建华还活着

今天（27日）是中国传为最大“白手套”、资产超过3万亿人民币的明天系创办人肖建华，从香港四季酒店“被送中”满3年。这3年，有关肖的消息很多，明天系资产被剥离、党内高层被肖“笃灰”，甚至连“反送中运动”都传与肖有关。不过，最直接有关肖案的细节及罪名，3年来中央从没对外公布，肖建华不明不白被扣押3年，生死未卜，情况极为罕见。苹果日报今天证实，肖仍然在生，有严重慢性疾病，中央仍未决定会否问责，其妻现时身处加拿大。

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据苹果日报今天报道说，肖建华失踪3年，消息称仍在生但患重病，中央未有发落。

今天（27日）是内地最大“白手套”、资产超过3万亿人民币（下同；约3.3万亿港元）的明天系创办人肖建华，从香港四季酒店“被送中”满3年。有消息人士向《苹果》证实，肖仍然在生，有严重慢性疾病，中央仍未决定会否问责，其妻现时身处加拿大。

该报道说，现年48岁、被中南海视为头号要犯的肖建华，其经济王国由1993年创办北京北大明天资源科技有限公司开始。他与妻周虹文在内蒙古包头市起步，逐渐建立其庞大的经济网。1998年至2015年，肖旗下的明天系透过合并及收购投资，先后持有44间金融机构，涉17间银行、9间保险公司及8间证券公司，小公司更数以万计。肖于2012年正式在香港打响名堂，当时以作价93.8亿美元收购平安股权，震惊金融界。截至2016年末，明天系所控股的金融机构资产规模合计已超过3万亿元，富可敌国，当时肖只有44岁。

苹果日报说，这样一名年轻的超级金融巨鳄，一直低调长居香港，甚至有点怕见人。肖建华在中环四季酒店的服务式住宅四季汇，长期租住至少5间套房，据称寸步不离四季汇、四季酒店和ifc商场一带，就算步出酒店，也有多名戴耳机的保镳贴身保护。当年有四季汇住客透露，不时见到肖到ifc商场4楼平台散步，也有2至3名女保镳跟随。不过肖再小心翼翼，保镳再多，仍难阻他在2017年1月27日被神秘人士蒙头，再用轮椅从四季酒店“送中”，是继2015年“铜锣湾书店”事件后，北京再度在香港“跨境执法”。肖一度发声明称“正在国外治疗”，否认被中央绑架回中国，但至今足足3年仍然音讯全无，没有再公开露面。有亲中媒体多次声称肖将在上海接受审讯，但官方至今无公布过肖触犯任何法律。肖不明不白送中，外界至今仍关注其安危。

据该报道称，有消息人士向《苹果》证实，肖建华至今仍然在生，曾一度在上海逗留，又被送往北京。肖患有慢性病，情况严重，目前肖妻应身处加拿大。中央暂时未知会否向肖问责，暂没展开进一步审讯工作。至于肖所患何病，消息人士未有说明，但《壹周刊》在2014年曾单独与他做过访问，当时肖承认自己患有咽喉炎多年，来港的目的之一是看医生。2014年11月中，当时气温超过20°C，《苹果》拍到肖穿冷衫、戴冷帽，上车后还要女助手侍候，再用毛毡由头包到脚，甚为奇怪。《苹果》记者也曾与肖有一面之缘，2016年春夏之时，到ifc的4楼平台拍摄摩天轮一带景色，时值晚上，现场人流不多，但见肖在平台来回踱步，一名年轻男子持平板电脑在旁讲解，肖的四周大约有8、9名保镳保护。当时踏入初夏，肖又戴上冷帽、颈巾及厚外套，似是身体状况有异常。

苹果日报说，据悉，肖建华涉及“经济犯罪”，在2015年造成中国股灾，逼得中央出手“暴力救市”。2015年初，上海及深圳两个股票市场不断狂升，到6月突然暴跌，全国股票市值蒸发约5万亿美元（约39万亿港元）。官方认定有人发动“金融政变”，借金融市场发动倒习阴谋，肖当时手握超过800亿元（约900亿港元）的调度实力，故被指与股灾有关。当肖被“送中”之后，时任保监会主席项俊波及时任银监会主席助理杨家才等高层相继下马，据悉都是由肖“笃灰”。

该报道称，单是经济问题，亦不足以令肖案延迟到今日亦未作任何公布。案件的复杂，极可能与肖建华本身的身份有关。据悉，肖与前国家副主席曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。明天系的资金亦多次被前国家主席江泽民的利益集团用作洗钱，还涉及前全国政协主席贾庆林、前政治局常委刘云山、前人大委员长张德江、前国务院副总理李岚清等江派高层家族，过往不少学者均称肖或被习近平用作打压政敌之用。

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