世卫承认低估武汉肺炎危险很大错误 国际呼吁宣布关注紧急事件声高

世卫组织总干事谭德塞访问北京之际，该组织承认对中国武汉肺炎疫情犯有轻视忽略错误，没有适当估量武汉肺炎疫情扩散到危险。国际呼吁该组织应当将中国武汉肺炎疫情宣布为国际关注公共卫生紧急事件的声音提高。谭德塞在北京与北京当局互动没有消息传出。世卫组织过去多次被批评应对世界疫情有误。

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据法新社报道，措辞有误，世卫组织坦承错评武汉肺炎风险。

世界卫生组织（WHO）今天坦承在中国武汉肺炎疫情上的风险评估出现错误，这个组织过去处理流行病疫情的方式早就不时遭批评。

总部位于瑞士日内瓦的世卫组织昨晚在现况报告中表示，在中国的风险「非常高，在区域层级上高，在全球层级上也高」。报告的注释说明，世卫组织在1月23日、24日、25日的报告中表示全球风险「一般」，是做了「不正确」的陈述。世卫组织表示，在23日到25日报告中出现的错误，是「措辞有误」。

据法新社说，法新社记者就世卫组织更正一事询问瑞士公共卫生学院（Swiss School of Public Health）联合主任法拉欧（Antoine Flahault），他说：「这是个错误，绝对是个很大的差错…我真的觉得这是个大错，现在已经更正了。」

法新社说，但世卫组织更正全球风险评估，并不等于宣告「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）。

世卫组织23日决定暂不针对2019新型冠状病毒（2019-nCoV）宣告「国际关注公共卫生紧急事件」。世卫组织仅在疫情极度严重时才会做出这项罕见宣告，宣告后可促使全球更关注疫情，并共同采取防疫行动。

中国湖北省武汉市去年底爆发2019新型冠状病毒引起的肺炎，至今全球超过2700人感染，病例几乎都在武汉，少数分散在其他十多个国家；死亡病例累计82例，全数在中国。

该报道说，世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）这周访问中国，将讨论阻绝疫情扩散的方法。

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