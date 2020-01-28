中国痛批“五星病毒旗” 丹麦总理称言论自由是传统

丹麦日德兰邮报Jyllands-Posten昨天出刊的讽刺漫画，将中国国旗上的5星换成5枚新型冠状病毒图案，引发北京愤怒抗议。这家报社今天拒绝道歉，强调他们「不能为自认没有错的事道歉」。针对中国驻丹麦大使馆痛批“严重伤害中国人民感情”，丹麦总理梅特回应，“言论自由是丹麦传统，没必要解释对中立场”。

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据自由时报今天报道说，武汉肺炎，中国痛批“五星病毒旗” ，丹麦总理回应：言论自由是传统。

该报道说，丹麦百年大报《日德兰邮报》27日以“五星病毒旗”讽刺中国政府，遭到中国驻丹麦大使馆痛批“严重伤害中国人民感情”；对此，丹麦总理梅特（Mette Frederiksen）回应，“言论自由是丹麦传统，没必要解释对中立场”。

《日德兰邮报》在网上发布一则名为“冠状病毒”漫画，遭到中国驻丹麦大使馆强烈谴责，认为该报刊载辱华漫画，并痛批“毫无基本同情和同理心，严重伤害中国人民感情”。

针对中国大使馆的不满，丹麦总理梅特28日回应指出，讽刺漫画与言论自由都是丹麦非常重要的传统，未来也将是如此，她强调，“这是丹麦一贯的立场，我们不会改变”。

据梅特重申，“我以丹麦政府发言，丹麦有言论自由，当然也有绘画的自由”；她强调，“没必要向中国解释丹麦的立场”。梅特表示，“我认为，没有人会对丹麦的言论自由有所怀疑”；同时，她强调，她的言论可以被视为丹麦政府的“官方声明”。

据丹麦《日德兰邮报》Jyllands-Posten报纸总编Jacob Nybroe通过该报道官网回应说，他们不应为他们认为并不错误的事情道歉，而且他们并不想侮辱讥笑什么人，也认为他们刊登的作品并不含有侮辱或讥笑的成份。

据法新社说，丹麦报纸《日德兰邮报》Jylland-Posten并不是引发争议的初次刊发，该报2005年曾经因刊登伊斯兰教先知漫画作品而引发阿拉伯世界的普遍抗议的浪潮。

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