丹麦报纸漫画武汉疫情国旗五星遭病毒替染 北京盛怒哥本哈根大胆拒绝道歉

中国与丹麦因哥本哈根当地全国报纸Jyllands-Posten刊登武汉肺炎疫情漫画，将中国国旗五星遭武汉肺炎病毒替染，并且拒绝向中国道歉而关系紧张。中国驻哥本哈根大使馆愤怒指此举伤害了中国人民的感情，但该报说没有必要为没有错的事情道歉。目前中国国内尚且没有掀起对此抗议与抵制风潮。

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据法新社今天自哥本哈根报道说，丹麦报纸Jyllands-Posten今天拒绝为刊登关于武汉肺炎疫情的漫画而向中国道歉，该报纸说，他们不认为有必要为没有错误的事情道歉。

丹麦报纸Jyllands-Posten昨天星期一在该报栏目刊登漫画，将中国国旗五星红旗上的星星变为武汉肺炎病毒状图。此发表引发中国驻丹麦大使馆的愤怒，中国使馆要求该报纸道歉。据中国使馆谴责，该漫画超过了言论自由的底线，侮辱中国并严重伤害了中国人民的感情。

据丹麦Jyllands-Posten报纸总编Jacob Nybroe通过该报道官网回应说，他们不应为他们认为并不错误的事情道歉，而且他们并不想侮辱讥笑什么人，也认为他们刊登的作品并不含有侮辱或讥笑的成份。

据法新社说，丹麦报纸Jylland-Posten并不是引发争议的初次刊发，该报2005年曾经因刊登伊斯兰教先知漫画作品而引发阿拉伯世界的普遍抗议的浪潮。

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