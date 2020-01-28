习近平会见世卫组织谭德塞 指一直亲自指挥

中国国家主席习近平28日在人民大会堂会见世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），台媒引述中国官方《央视》消息，习近平表示，“我一直亲自指挥、亲自部署，我相信只要我们坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们一定会战胜这一次疫情。”

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据东森新闻引述中国官方媒体消息，习近平会见WHO总干事：我一直亲自指挥，一定战胜疫情。

新型冠状病毒肺炎疫情蔓延，中国国家主席习近平28日在人民大会堂会见世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），《央视》报导，习近平表示，当前人民正在和疫情进行严肃的斗争。人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作，“我一直亲自指挥、亲自部署，我相信只要我们坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们一定会战胜这一次疫情。”

据该报道引述消息说，谭德塞表示，中方公开透明发布信息，用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列。在疫情面前，中国政府展现出坚定的政治决心，采取了及时有力的举措，令世人敬佩。我相信，中国采取的措施将有效控制并最终战胜疫情。

该报道还引述官方通报，20日新增疑似病例27例，21日新增疑似病例26例，22日新增疑似病例257例，23日新增疑似病例680例，24日新增疑似病例1118例，25日新增疑似病例1309例，26日新增疑似病例3806例，27日新增疑似病例2077例。

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