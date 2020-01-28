习近平会见谭德塞驳斥退居二线质疑? 强调一直在亲自指挥

中国国家主席习近平今天在北京高调会见世界卫生组织总干事谭德塞引关注。应对此次武汉肺炎疫情危机，北京特别成立“中共中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”。该小组26日首度召开会议，小组长竟是李克强而非中共中央总书记习近平，引发外界诸多揣测。似乎是为驳斥外界谣言，习近平28日在会见世界卫生组织总干事谭德塞时强调，“对于这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署。”

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据世界日报今天报道，防疫退居二线？习近平：我一直在亲自指挥。

该报道说，对于李克强出任中共中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长，法国国际广播电台中文网就表示，习近平掌权后，几乎兼任了中共所有重要小组的组长，但这个有关抗击武汉肺炎的小组长，却落在李克强肩上。

随着武汉肺炎疫情日趋严峻，中共中央政治局常务委员会极其罕见地在大年初一召开会议，并决定设立这个新的工作领导小组。

根据中国中央电视台报导，习近平28日在人民大会堂会见谭德塞时表示，“对于中国人民来说，我们现在正在进行着一场严肃的的斗争”。据习近平说，“中国政府是高度重视，因为政府的宗旨就是，把人民的生命安全、身体健康放在最高位置上。所以对于这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署，我相信，只要我们坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们一定会战胜这一次的疫情。”

该报道称，但新华社随后的报导则是，“习近平强调，当前中国人民正在与新型冠状病毒感染肺炎疫情进行严肃的斗争。人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作。我在中国农历新年第一天主持召开中共中央政治局常务委员会会议，对加强疫情防控作出了全面部署，成立了中央应对疫情工作领导小组，统一领导，统一指挥，分类指导各地做好疫情防控工作。”

据该报道说，此次疫情失控已经引发中国不少民怨。新华社报导，中国公安部长赵克志28日在全国公安机关视讯会议上要求公安机关，要依法打击各类借机造谣滋事、恶意污蔑攻击的不法行为。提升政治站位，坚决维护社会大局稳定。

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