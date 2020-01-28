习近平唯一委任抗疫情组长李克强在武汉

根据中国国家卫健委官网发布武汉肺炎最新病例统计，截至27日24时，确诊病例4515例，累计死亡病例106例，患者遍布除官方称西藏外全国省市自治区。中国总理李克强年初三（27日）到达武汉考察，慰问医护人员、患者和建筑工人。

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据自由亚洲报道说，李克强视察疫区，百姓无法当面诉苦。

中国总理李克强年初三（27日）到武汉考察，慰问。武汉居民说，他们根本无法当面向李克强说，当地缺医少药，病床不足，很多人得不到妥善治疗，甚至不能确诊。

该报道说，周一上午，身兼中共中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长的李克强，到武汉市金银潭医院和“火神山”医院施工现场考察，慰问医护人员、患者和建筑工人。现场图片显示，李克强身穿防护服，戴口罩与医护人员交谈。他对医护人员说：“你们做的是全力以赴挽救生命，保护健康的工作。人民都在看着你们，你们刚才举起拳头喊加油是表示什么，（医护人员说）我们一定会努力的。”

此外，李克强到武汉当地超市了解市场供应，并对市民说，一定要保证武汉的物资供应，而且要稳定物价。在谈及有关疫情信息时，李克强说，要强化患者救治，最大限度降低死亡率。要及时公开透明发布疫情防控信息，对缓报、瞒报、漏报的要严肃追责。主动回应社会关切。

该报道称，李克强又到武汉视察正在施工的隔离医院，当他高声问工人物资够不够、有没有遇到问题时，工人齐声说 : “没有，坚决完成任务。”

报道指出，但是，实际上，民间遇到的困难很大。连日来，武汉患者及家属抱怨得不到治疗。当地居民冯女士周一对自由亚洲电台说：“我们现在留在老家的人根本就没有地方救治，现在整个医院都是爆棚。你想进医院，根本就进不去。因为实在是病床不够，医护人员不够，什么都不够。一个口罩卖15元，我老公叫我去举报，我说举报啥呀，大家都是乡里乡亲的，你可以不买呀。”

根据微信广传的信息，武汉及湖北地方官员紧紧跟随李克强身后随访视察，察看李克强一举一动。有视频显示，武汉官员看见李克强戴口罩，也紧跟戴口罩，看到李克强没有带帽子，赶紧将已经戴在头上的帽子悄悄拿下。

据报道称，李克强离开北京前往武汉前，主持召开抗疫小组会议，强调批评整顿隐瞒疫情，晚报疫情以及谎报疫情的人事，至目前没有传出武汉疫情爆炸传播究责的消息。

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