美媒指习近平让李克强挂帅抗击疫情对两人都有风险

新型冠状病毒疫情蔓延之际，中国国家主席习近平罕见地让国务院总理李克强担任了抗击疫情领导小组的组长。华尔街日报今天报道认为，李克强可能因此成为英雄，或者沦为替罪羊。

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据华尔街日报今天报道说，习近平让李克强挂帅抗击疫情，这个决定对两人都有风险，因为李克强可能因此成为英雄，或者成为替罪羊。

该报道说，中国国家主席习近平花了七年时间将权力集中到自己手中。他集权的程度在中国几十年来前所未见。然而，在致命的新型冠状病毒肆虐之际，习近平将抗击疫情的领导职责交给中共二号人物李克强。这一决定颠倒了他们的角色，对两人来说都是机会与风险并存。

李克强被推到了罕有的高光之下。在被习近平边缘化之前，他曾被视作推动中国自由化的潜在力量。现在，人们可能会把这位总理当作危机中的英雄铭记，他周一到访武汉的照片定义了其新功绩。已实施交通封锁的武汉是最早发现这种新型病毒的城市，也是这场疫情的中心。

但政治观察人士说，如果政府遏制疫情的努力失败，习近平可能会让李克强担责，而让自己免于承受公众的愤怒。即便李克强不太可能受到任何正式的处罚，这损害的是总理的声誉。

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