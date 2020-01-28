欧美都显松口 华为可能有戏了

欧洲联盟计划明天在布鲁塞尔召开会议，涉及中国华为是否能够参与欧洲联盟5G建设议题，法国前工业部长，法国电信企业总裁，现任欧盟委员会工业代表布鲁东透露，将向欧盟委员会提交文件，主张欧盟建设5G原则上不排除包括中国华为在内的企业，但提出严格的安全标准，此举可能预示华为有望竞标欧盟5G。此前美国国防部据信排除了一项阻止华为合作的计划。

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据法新社今天报道说，法国人布鲁东将向欧盟委员会提交一项包含多项政见的工具箱，为欧盟是否采用华为参与欧盟5G建设提供指导意见。布鲁东因身兼欧盟工业代表，此前担任法国经济部长，此时发表上述立场意见，具有象征意义。

据布鲁东说，欧盟采取严格安全指标要求，并不是歧视。而是制定明确要求与标准，这些标准与要求是严格的，苛求的。布鲁东说，当然任何愿意执行欧盟标准的企业都可以来欧洲参与合作。

法新社说，中国华为在欧洲的企业官员今天接受法国回声报专访时说，欧洲不可能排除华为。华为在欧洲与欧洲客户建立了坚固的合作基础。对于欧洲通信合作伙伴，华为有重要的商业价值。

法新社说，欧盟内部对华为议题颇有争议。英国4天后即将脱欧，英国政府也将对华为做出决断。英国被认为有可能做出让美国失望的决定。美国持续警告与华为合作有损于安全以及有损于同美国的合作。

不过，据华尔街日报稍早报道，美国国防部阻止封杀华为的举措。该报道称，美国商务部原本计划进一步限制美国公司通过海外分支机构向华为出售产品的行为，但据知情人士透露，在美国国防部和财政部都表示反对后，商务部官员已将提议的法规撤回。

该报道说，美国商务部封杀华为技术有限公司的行动目前面临一个巨大的障碍：美国国防部。

美国商务部原本计划进一步限制美国公司通过海外分支机构向华为出售产品的行为，但据知情人士透露，在美国国防部和财政部都表示反对后，商务部官员已将提议的法规撤回。

上述知情人士称，国防部担心，如果美国公司无法继续向华为出售产品，将失去一个关键的收入来源，这相当于失去了研发所需的资金，而只有进行研发才能保持技术领先优势。

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