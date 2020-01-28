武汉悲情爆发 微信狂赞遭封城人齐唱国歌爱国 专家斥唾沫横飞更传染

中国微信微博充斥武汉肺炎疫情围城悲壮爱国情怀。武汉被围困居民昨夜今晨据称自发开窗齐唱义勇军进行曲等爱国歌曲，并三呼武汉加油，周而复始唱呼数遍，网络上说，此情此景催人泪下，不由得由衷爱国爱党。但是专家却批评此种做法愚蠢，因为家庭聚唱，开窗送声，都加大传染，并呼吁赶快停止此一呼唤爱国的恶作剧。

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据中央社今天也报道，武汉市民开窗合唱国歌，专家指恐导致飞沫传染。

为防控肺炎疫情，中国武汉封城进入第6天。近日武汉多个社区居民开窗合唱中国国歌并高喊“武汉加油”，官媒也转发影片；但专家指出，此举可能导致飞沫传染，呼吁官方制止活动。

该报道说，26日晚间，湖北省宜昌市有社区居民在阳台合唱“歌唱祖国”，中国官媒人民日报的官方微博，也以“加油！湖北”为题转载了这则影片。随后，通讯软件微信（wechat）27日流传一则通知，呼吁武汉市民晚间8点，打开窗户合唱中国国歌“义勇军进行曲”和爱国歌曲“我和我的祖国”，并一起高喊“武汉加油”。网上影片显示，许多武汉社区的居民都响应这项活动。

该报道称，不过，湖北日报说，一名协和医院呼吸内科的医师致电媒体表示，这种活动太危险。他指出，楼上楼下的飞沫也会飞散，楼栋之间的飞沫也会被风吹过来，唱歌时人们会深呼吸，可能因此导致楼下居民吸入飞沫，因此呼吁市长尽快叫停这种行为。

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