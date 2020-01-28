武汉肺炎或再挑战习近平并重伤中国经济

中国武汉肺炎疫情肆虐，国内几乎全国陷落，国际越来越多的国家相继报告染有疫情。虽然现在就具体估算出疫情对企业和消费者的总体影响到底有多大还为时过早，但这一已经造成一百多人死亡的新型冠状病毒疫情预计将会伤害到中国经济。据路透社稍早说，中国出现的新型病毒疫情令全球金融市场感受到阵阵寒意，投资者将此与2003年的非典型肺炎(SARS)疫情相比较，以评估可能对经济造成的影响。非洲猪瘟，香港示威，台湾大选以及中美贸易战诸危机上，英国媒体指中国准备迎接肺炎疫情的经济冲击波。

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英国金融时报今天报道说，中国准备迎接肺炎疫情的经济冲击波。新型冠状病毒引发的危机打击了中国的消费、旅行和制造业。为阻断疫情传播，中国政府决定延长春节假期。

随着致命的冠状病毒拖累消费、旅行和制造业（春节假期已延长至下周），中国领导人正准备迎接第一季度经济增长受到打击。

该报道说，最初在华中城市武汉出现的这种病毒，已导致当局取消了从上周六开始、通常为期一周的春节假期全国各地的各类大型活动。截至周一晚，新型冠状病毒已导致至少81人死亡，并感染2800多人，导致当局对湖北省武汉市及周边约4000万人口实行前所未有的交通管制。

金融之都上海已下令企业不早于2月10日复工，而制造业重镇苏州已将数百万农民工回来上班的时间推迟至多一周。苏州是世界最大制造业枢纽之一，强生(Johnson & Johnson)、三星电子(Samsung Electronics)，以及iPhone代工企业富士康(Foxconn)等公司都在这里设有工厂。

报道称，突显政策制定者担忧疫情造成经济冲击波的一个迹象是，中国银行业和保险业监管机构宣布了帮助受危机影响的企业的举措。中国银保监会(CBIRC)表示，将“鼓励通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持相关企业战胜疫情灾害影响”。

中国官方警告疫情将会加快蔓延后，油价今年首次跌破每桶60美元水平。

该报道指出，此次疫情爆发在时机上给中国领导人带来双重威胁；他们受到以透明、及时的方式应对危机的全球压力。疫情爆发不仅适逢春节假期，中国人出行数十亿次探亲访友，而且正值中国报告近30年来最低的经济增长率。

对于中国国家主席习近平，这场危机代表着香港大规模抗议、非洲猪瘟疫情使中国损失数以百万计的生猪并引发通胀上扬，以及对美贸易战之外的又一个重大挑战。

该报道称，中国政府在周日发布的统计数据，已经清楚表明了冠状病毒疫情对交通运输业造成的代价。根据交通运输部的数据，上周六，即农历的年初一，全国铁路运输量与去年的同一天相比下降约42%。民航客运量下降约42%，整体运输量下降约29%。

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