武汉肺炎疫情官方新报: 已4515例106死

中国国家卫健委官网发布武汉肺炎最新病例统计，截至27日24时，确诊病例4515例，累计死亡病例106例。

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据中央社今天报道，武汉肺炎疫情延烧，据报中国已4515例106死。中国国家卫健委官网发布武汉肺炎最新病例统计，截至27日24时，30个省市自治区累计报告确诊病例4515例，其中重症976例，累计死亡病例106例。

据中国国家卫生健康委员会卫生应急办公室发布的最新病例数显示，27日零时至24时，中国30个省市自治区新增确诊1771例，新增重症515例，新增死亡26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），新增治愈出院9例，新增疑似2077例。

在累计数量部分，截至27日24时，国家卫生健康委员会收到30个省市自治区报告确诊病例4515例，其中重症976例，累计死亡106例，累计治愈出院60例，现有疑似病例6973例。

目前累计追踪到密切接触者4万7833人，当日解除医学观察914人，现有4万4132人正在接受医学观察。

该报道称，此外，香港特别行政区8例，澳门特别行政区7例。据澳门特区政府新型冠状病毒感染应变协调中心透露，新增第7例输入性病例患者是67岁女性，武汉居民，退休人士。

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