武汉肺炎：香港关闭部分边界 停发中国游客许可证

武汉肺炎疫情扩大，香港特首林郑月娥28日傍晚戴口罩开记者会表示，政府将暂时关闭与中国的部分边界，停止发放中国旅客许可证，部分交通运输工具也将停止服务。

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根据《CNN》报导，林郑月娥今日召开记者会，宣布针对武汉肺炎疫情的因应措施。她表示，要大幅减少中、港两地非必要的往来、减少人员交流，为此，将大幅降低交通服务。

林郑月娥表示，政府将暂时关闭其与中国的部分边界，并暂停发放旅客许可证。此外，来自中国的航班将减少一半、部分中国过境火车将停止发车。并且除了前往澳门的渡轮外，停止所有的跨境渡轮。如九龙高铁站、红磡站、沙头角客运都将暂时停止，而这一项作业将从1月30日凌晨开始实施。

林郑月娥在记者会中也解释，此减少两地非必要往来的措施，已经获中央点头同意。

香港行政长官林郑月娥28日下午在记者会上公布，为加强应对武汉新型冠状病毒疫情，北京中央政府已经同意暂停发给来港自由行签注。港方则会关闭部分连接中国大陆的口岸。

她说，港方也会大幅缩减香港和中国大陆的海陆空交通服务，包括高速铁路香港段和九龙红磡通往广州的直通火车将会暂停开行。

同时，中国大陆到香港的航班将会减少一半，大陆和澳门客运码头的来港渡轮服务暂停，也会减少跨境公车的班次。

据公布，香港本地部分连接中国大陆的口岸也会暂停服务，包括高铁西九龙站口岸、红磡站口岸、沙头角和文锦渡口岸，以及屯门客运码头口岸。以上措施将在30日凌晨0时起生效。

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