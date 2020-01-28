"美帝"许诺援助中国人民抵抗武汉肺炎疫情

美国总统特朗普发推特告诉美国人民以及中国人民，“我们正与中国就该疫情保持密切沟通。美国报告的病例非常少，但值得密切关注。我们已经向中国和习主席表示将提供任何必要的帮助。” 美国副总统彭斯表态说，美国准备好协助中国人民对抗病毒。中国网络经常充斥反美的内容。

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据路透社消息，美国总统特朗普表示，美中正就冠状病毒疫情保持密切沟通。

美国总统特朗普周一表示，美国和中国正就新型冠状病毒疫情保持密切沟通。该疫情已经导致10多个国家数千人感染，至少81人死亡。

据特朗普在推特上写道，“我们正与中国就该疫情保持密切沟通。美国报告的病例非常少，但值得密切关注。我们已经向中国和习主席表示将提供任何必要的帮助。我们的专家很了不起！”

据美国之音报道，美国副总统彭斯指，美国准备好协助中国人民对抗病毒。

白宫亚太裔事务办公室1月27号星期一在白宫行政大楼举办了金鼠年的春节贺年活动，由运输部长赵小兰主持，副总统彭斯（Mike Pence）出席为新一任白宫亚太裔委员会的成员宣誓。彭斯副总统在致词当中说，特朗普总统已就武汉疫情跟中国国家主席习近平联系过，美国已准备好协助受武汉肺炎影响的中国人民。

彭斯说：“正当我们聚集在此，庆祝亚裔美国人巨大的贡献，我们知道现场许多人，还有横跨美国的许多人的心，都挂念着受到冠状病毒冲击的中国家庭。 26个不同省份，正在受到冠状病毒冲击。目前为止已经有60个人死亡，此时此刻全球有3000个病例，包括五个在美国的确认病例。特朗普总统很清楚的表明，我们已经与中国有紧密联系，而他向习主席提出美国的协助。我们已经准备好帮助在中国的人对抗冠状病毒。”

该报道说，现场有不少华裔人士参加白宫的春节贺年活动，武汉肺炎成为宾客们交谈的话题之一，除了互相分享资讯，也会提到那些美国华裔聚集的地区属于高危险区。彭斯副总统在演说当中特别强调，美国政府已经采取的防疫措施，要美国人民放心。



据副总统彭斯说：“美国同胞们，我要向你们保证，我们的政府正在采取强有力的行动，来处理这个病毒。美国疾病预防中心正在依照一个积极的计划，我们因此能够检验出潜在的病例。正如我提过的，目前在美国有五起确认病例。我们已经在全美20个机场对旅客进行检测，90%来自中国的游客在那些机场入境。受影响而生病的旅客将被进一步筛检。国务院已经发出对武汉的4级旅游警示，这清楚规定了当这个病毒尚在肆虐期间，没有美国人应该前往武汉。让我再次表明，在我国已经采取强有力的步骤，来照看全世界人的健康，以及美国人的福祉。正如特朗普总统今天清楚表明的，美国已经准备好来协助中国人民以及全世界对抗这个病毒。”

该报道引述彭斯副总统说针对武汉的旅游警示目前是第四级，也就是美国人不应该前往武汉。星期一下午三点多，美国国务院再发出声明，对中国的旅游警示升到第三级，也就是要求想要前往中国的美国人“要再考虑”。目前除了武汉，中国境内有多个城市封城，各地也传出多起武汉肺炎的病例。

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