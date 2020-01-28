肺炎病毒威力真正质疑习近平权威

中国武汉肺炎病毒肆虐，柏林智库墨卡托中国研究中心（MERICS）今天举行座谈会展望中国局势，曾任德国驻中国大使的史丹泽表示，武汉肺炎对中国领导人是一大威胁，这是习近平统治权威首度受到质疑。武汉肺炎病毒出现在中国境内，威胁因此也更大。

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据中央社今天报道说，德国前驻中国大使指武汉肺炎威胁习近平权威。曾任德国驻中国大使的史丹泽28日在柏林智库墨卡托中国研究中心（MERICS）今天举行的展望中国局势座谈会表示，武汉肺炎对习近平统治权威是一大威胁。

该报道说，目前在智库任职的史丹泽（Volker Stanzel）表示，中国国家主席习近平站在权力的巅峰，对香港和台湾问题丝毫没有让步，不过，自从武汉肺炎传出，网络上开始出现质疑政府危机处理能力的声音，连网管部门也控制不了，这是习近平的统治权威第一次受到质疑。

据史丹泽说，港人无视中国庆祝70周年国庆继续示威，台湾人无惧武力恐吓在总统大选做出选择，对习近平来说都是屈辱。不过，严格说来，两者都发生在境外，病毒却出现在境内，威胁因此也更大。据史丹泽预期，武汉肺炎将是中国近期最大的危机，只要疫情持续蔓延，国内质疑领导人的声音就不会消失。

该报道说，前法新社驻中国记者、目前在调查新闻网站Mediapart任职的卜光（François Bougon）则指出，2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情爆发让他想起汶川大地震，当时中央政府将责任推给地方官员，借机展现执行力。卜光说，武汉肺炎疫情不明，目前还难以预测未来发展，不过，习近平这次也可能利用解放军抗疫、或透过宣传机器营造社会团结氛围等方式巩固自己的权力。

史丹泽也指出，中国国务院总理李克强亲自领导工作小组应对疫情，可见习近平对政府处理疫情的能力有多不安，如果成功就是中央的成就，如果失败的话，中国政治的第二号人物可能就是代罪羔羊。

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