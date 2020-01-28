解放军谴责美国海军侵入南沙挑衅

美国海军今天回应中国军方谴责，称南海自由行符合国际法。中国军方谴责美国海军军舰蒙哥马利号（USS Montgomery，LCS-8）1月25日通过南沙群岛附近，中国传统新春佳节期间“蓄意挑衅”是“赤裸裸的航行霸权行径”。

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据中央社今天报道说，美滨海战斗舰通过南沙群岛，解放军谴责是春节蓄意挑衅。

中央社今天引述日媒消息，美国海军滨海战斗舰“蒙哥马利号”25日通过南沙群岛附近。解放军南部战区今天回应称，已警告驱离，并指美舰在中国传统新春佳节期间“蓄意挑衅”是“赤裸裸的航行霸权行径”。

报道称，日本时报（Japan Times）今天引述美国海军第七舰队发言人、中校基利（Lt. Joe Keiley）表示，蒙哥马利号（USS Montgomery，LCS-8）25日在南沙群岛行使航行自由的权利，此举符合国际法。基利强调，美国坚持“航行自由”原则，在南海执行“航行自由”是美军在印太地区日常行动的一部分，没有针对特定国家。

据报道，这是2020年美军首度在南海执行“航行自由”。美军去年11月20、21日曾分别派出近岸战斗舰“吉佛兹号”（USS Gabrielle Giffords，LCS-10）与飞弹驱逐舰“韦恩梅尔号”（Wayne E. Meyer），进逼南沙群岛美济礁12海里范围内海域，以及西沙群岛海域。

该报道引据解放军南部战区官方微信公众号“南部强军号”报导，解放军南部战区发言人李华敏表示，蒙哥马利号25日进入南沙岛礁邻近海域，解放军南部战区组织有关海空兵力，全程对美舰跟踪监控、查证识别，并予以警告驱离。李华敏并称，“美舰在中国传统新春佳节期间蓄意挑衅，居心叵测，是赤裸裸的航行霸权行径。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，无论美方如何处心积虑变化花样、挑衅滋事，都是徒劳无益的”。

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