钟南山：新冠病毒属局部爆发 一周至十天达高峰

中国官媒新华社28日晚公布国家卫健委高级别专家组组长钟南山专访影片。他表示，目前新型冠状病毒疫情仍属局部爆发状态，可能会在一周或10天左右达到高峰，届时就不会再大规模增加。

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钟南山在影片中指出，新型冠状病毒在中国大陆的疫情属于「局部爆发」状态，如今已採取全国范围活动管制、卫教措施等，应该不会出现像严重急性呼吸道症候群（SARS）时的即期爆发状况。

他强调，很难估计疫情什么时候达到高峰，初步推测可能在一周或10天左右达到，后续就不会有大规模增加。

钟南山认为，中国民众在外过春节已经10多天了，若有感染病毒“发病的都在当地治疗了，没发病也就没病”，因此春运返运不会有大问题。但从武汉出去的，以及返回武汉的仍要特别注意。

他表示，发烧仍是感染的典型症状，因此在机场、铁路进行的常规体温排查仍是必要的。至于潜伏带病毒者则属于少数，“有多大的传染性仍要打个问号，没有人能给一个肯定答案”，需要进一步研究。

钟南山也提到，这次的新型冠状病毒最早发现在一种蝙蝠身上，很有可能类似SARS，是透过中间宿主再传染给人类，不过目前中间宿主尚未明确。

他坦言，目前仍没有一个完全有针对性的药物能因应新型冠状病毒，但现在的生命维持技术相较17年前SARS期间，已提高许多，死亡率肯定会再降低。医院除了配备传染病专家，还要配备重症医疗专家，才有可能更好地抢救病人。

现年83岁的钟南山是中国工程院院士、知名传染病学专家。2003年中国爆发SARS期间，他曾否定官方关于“典型衣原体是非典型肺炎（中国对SARS的称呼）病因”的观点，为视为扭转疫情的关键，因而被冠上“抗击非典第一功臣”称号。

中国大陆各地爆发爆发新型冠状病毒疫情后，中国科技部于1月21日召开“新型冠状病毒联防联控工作机制科研攻关组第一次会议”，会中宣布成立以钟南山为组长、14名专家组成的新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制科研攻关专家组。

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