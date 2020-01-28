香港将关闭体育场等公共场所，以控制武汉疫情传播

武汉肺炎疫情下，被测量体温的中国民众资料图片

武汉肺炎疫情继续蔓延之际，香港周二宣布：将关闭包括体育场、博物馆、游泳馆在内的一系列公共设施，以遏制病毒的传播。至目前为止，这场疫情已在中国大陆造成上百人死亡。

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为了有效地抑制冠状病毒的传播，香港当局周二宣布，从周三开始，一系列公共场所将暂停开放，其中包括博物馆、体育场、游泳馆等人群聚集的场所。

香港文体服务部门发布公报指出：所有的体育场馆、公共游泳馆、海滩、度假中心以及博物馆一类的文化机构均将关闭，直至“另行通知”之日。

随着武汉肺炎疫情的扩大，香港政府已在周六宣布，全港进入最大程度的健康警戒状态。停止所有官方传统新年庆祝活动，包括春节晚会以及即将举行的马拉松等一系列公开活动，并停止所有前往内地的官方访问。目前，中国迎来农历新年，香港各大、中、小院校纷纷放假，至2月17日。

香港至今已确诊八例新型冠状病毒感染的肺炎病例。其中六名病患从中国内地乘坐火车抵达香港市中心的新车站。

本周一开始，香港拒绝所有来自湖北省、以及在过去两周内曾到访过湖北的居民进入香港。

近天来，多名政界人士和医学专家不断加紧呼吁，要求关闭与中国大陆的边界。香港亲民派议员黃碧云（Helena Wong）周二表示：新型冠状病毒肺炎疫情已在中国大陆众多省份蔓延。仅对来自湖北省的游客采取限制措施的做法并不足以有助于香港。

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