中国造核聚变太阳 温高两亿度

中国核工业集团放出讯息，表示其新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”，预计于2020年投入运行。中国官媒《人民日报》海外版也刊出专文介绍，表示若核聚变能实现和平利用，将有助于解决全球的能源问题。

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据东森新闻今天报道，中国将建成核聚变“人造太阳”，号称高温突破2亿度。

“人造太阳”成为现实？今年初中国核工业集团放出讯息，表示其新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”，预计于2020年投入运行。中国官媒《人民日报》海外版也刊出专文介绍，表示若核聚变能实现和平利用，将有助于解决全球的能源问题。

该报道称，根据中核集团研究人员说法，人造太阳设备，将能达到摄氏2亿度高温，大约是太阳核心温度的 12 倍，在此高温下将产生核融合反应，并释放出能量。

据了解，中国研究核聚变起于1955年，科学家提议展开中国的“可控热核反应”研究，到1984年，中国环流器一号（HL－1）建成；1995年，中国第一个超导托卡马克装置HT-7在合肥建成，而预计2020年投入运行的“中国环流器二号M”，类型上也属于托卡马克装置，它将成为中国规模最大、参数最高的磁约束可控核聚变实验研究装置，其等离子体体积为中国现有装置的2倍以上。

据该报道说，托卡马克装置是一种核融合反应器的名称，其概念从 1950 年代开始成形，并由苏联科学家命名，为俄语“环形真空磁线圈”（toroidal chamber with magnetic coils）的缩写。正如其名所叙，托卡马克装置设计是一个环面，在其中极高温的电浆被约束和加压，以用来进行核融合反应。从技术上来说，中核集团的反应器，由20组环向场线圈中心段组件，和中心螺旋管线圈装配而成，总体重量约90吨，因产生能量的核聚变原理与太阳光的原理相似，也被称为“人造太阳。”

报道称，中核集团核工业西南物理研究院院长段旭如强调，可控核聚变是目前人类认识到，可以最终解决人类社会能源问题和环境问题、推动人类社会可持续发展的重要途径之一。他还说，从ITER计划的进展，以及国际核聚变发展进程看，中国有信心到本世纪中，实现可控的核聚变发电。

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