军刊旧文热炒疑隐指武汉肺炎疫情外国生化攻击 网上炸锅?

中国武汉肺炎疫情燃烧之际，此波新冠状病毒源头众说纷纭，秘密生物研究怀疑丛生，中国官方网络搜狐号“国防时报热点”28日（周二）发表“中国国防报突然发文：让生物战争走进国防视野”一文，经核查内容为解放军报社主办的《中国国防报》两篇分别于2011年及2014年发表的文章，有网民表示多年前的文章重发，应有特别含意。

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据香港01今天报道说，军媒“生物基因战争”旧文被重发，网民：不搞阴谋论但要警惕。搜狐号“国防时报热点”28日（周二）发表“中国国防报突然发文：让生物战争走进国防视野”一文。

该报道说，“国防时报热点”发表的帖文，上半部分为于2011年原载《中国国防报》的文章《让生物战争走进国防视野》，文章指，采取以下措施或是未雨绸缪之策：树立新时期生物国防的战略地位，制定生物国防计划，提高全民生物国防意识；坚持统一集中管理，把水和粮食等关系到人民健康和民族安全的战略产业和命脉领域，牢牢掌握在国家公共部门手中；重视基因技术研究，集中国家力量力争走在世界基因研究前列，切实增强生物国防的科技储备和生物战争的应对能力。

据该文章又指，美国推出的旨在强化生物国防的“布萨特计划”，就暴露出了可用作进攻性武器的转基因生物的冰山一角。对此，我们一定要保持高度警惕，未雨绸缪，加强防范，切实筑牢确保国家安全的生物国防。

该报道称，帖文的下半部分为2014年原载《中国国防报》的文章《基因战争，你不得不防》。文章指，据报道，美国、以色列等国，都有研究基因武器的计划。据悉，美国、俄罗斯等已经研制出一些基因武器。该文章又指，要研制新型探测和防护器材，做到有效识别和防护，并针对敌人可能实施基因战的战法、途径和手段进行专门研究，及早制定行动预案。只有这样，在未来可能面临的基因威慑与反威慑的斗争中，才不至于受制于人。

据香港01摘引网民热议说：“不搞阴谋论，但是国防安全确实要重视，像转基因产品，人类基因编辑之类，国民要有警惕心。”“这种事情真的防不胜防，真的要重视起来。”

有网民疑问说，“所以这次？有生物战争的嫌疑？”

还有人说“背脊一阵发凉。”

“除了恐怖，其他无感。”

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