华尔街日报：习近平下令“引导舆论”消弭网上批评政府防疫措施

中国对武汉冠状病毒的散播束手无策，但对付国内不满政府抗疫措施的舆论，却是游刃有余。华尔街日报报道，湖北日报记者张欧亚批评武汉市长周先旺对抗疫情反应迟钝的微博帖文被下令删除，反映中国主席习近平所控制、有可能是全球最先进的舆论控制机器，正在全速运作之中。

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报道指出，由于社交媒体上批评政府的发文趋于普遍化，习近平多次指示有关方面“加强舆论引导”。报道指，共产党这句话的意思就是要加强审查。

报道指出，湖北日报高级记者张欧亚这个月24日，发布一条微博，呼吁“武汉必须当即立断换帅了”（换掉武汉市委书记或市长）。他还说，“和很多人一样，我也曾认为，临时换不熟悉领导，不利于工作的展开，但据当前日益严重并继续扩大的异常严峻的形势，当前的台上者不具这样的领导指挥力！”“为了武汉，希望立即换帅！！！”

据华尔街日报报道，湖北日报传媒集团在“关于集团员工在个人微博上发表错误言论的情况说明和致歉”的函文中称，“今天上午，我集团员工张欧亚在其个人微博上发表错误言论，给当前防控工作添了乱，给各级领导添了堵。”深表歉意。

华尔街日报引述大陆的新闻从业员指出，国营的媒体已被告知，只能刊登由官方渠道发布的讯息，上头同时指示他们要专注发挥“正能量”，避免对官方作出任何形式的批评。

社交媒体的发文，包括批评政府未能有效控制病毒散播或质疑官方数据的评论，都被删除。当局的剪刀似乎又针对一些描述人民因为“封关”饱受苦困的报道。

但尽管如此，报道指出，负面的发文仍找到缝子上了社交媒体，除了上述湖北日报记者张欧亚的评论之外，一群律师向武汉政府发出的一封公开信，亦被网民相互疯传。该公开信指控武汉市禁锢了最早爆出疫情严重的八个人。他们都被指控发布假消息而被捕。

华尔街日报引述这封公开信的内容指：“究竟是谁对谁错了？这有关社会的知情权。”在这封公开信署名的其中一名律师商满强（译音）告诉华尔街日报：“如果湖北人民要死，我们也要知道死的原因。”除了武汉之外，位于华中的湖北省其他多个城市也实施封关。

报道又指，有些网民以“官状病毒”来取代“冠状病毒”这个词，讽刺中国官员的毒害，与冠状病毒同样要命。

澳洲麦格理大学两名华裔学者所主持的“中国内参”网上评论其中有文章指出：“共产党现在终于知道（病毒）有多严重，对党所可能造成有多大的不稳，共产党现在已竭尽其所有的资源来对付这场危机。尽管中共致力审查舆论，但中国的人民最终将对这个党作出最严厉的评断。”

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