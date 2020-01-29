哈佛生化系主任隐瞒千人计划史遭起诉 涉武汉生化合作

美国侦查员正调查数百起在美工作或访美的中国科学研究人员疑似偷窃智慧财产的案子。最新一例是哈佛大学系主任因涉嫌隐瞒与中国政府的关系被起诉。法新社说，中国于2008年推出这项计划，专门吸引在海外工作的研究专家。哈佛大学化学及化学生物系主任李柏曾获得国际著名生物化学大奖。

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据法新社报道，因隐瞒与中国关系，哈佛大学系主任在美遭诉。美国司法单位调查中国疑似在美窃取智慧财产的案子，最新一例是哈佛大学系主任因涉嫌隐瞒与中国政府的关系被起诉。

美国侦查员正调查数百起在美工作或访美的中国科学研究人员疑似偷窃智慧财产的案子。

该报道说，检方起诉哈佛大学化学及化学生物系主任李柏（Charles Lieber），理由是他在参加中国政府「千人计划」一事上没说实话。中国于2008年推出这项计划，专门吸引在海外工作的研究专家。

另外有两名中国人被起诉，分别是波士顿大学（Boston University）机器人学研究员叶延庆（Yanqing Ye，音译）及贝斯以色列女执事医疗中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）癌症研究员郑早松（Zaosong Zheng，音译）。

检方认为叶延庆是中国解放军中尉，却在申请赴美签证时隐瞒军方背景。郑早松则疑似试图把研究样本偷运出美国，上个月在波士顿的洛根国际机场（BOS）被捕，检方表示，他当时携有21个装着敏感生物样本的小瓶，打算回中国继续研究。而

法新社说，李柏被捕一事并不寻常，因为他不具中国血统，且在哈佛这所全球最受憧憬的大学之一里，是很知名的人物。据检方宣称李柏以每月5万美元的酬金及一笔超过150万美元的资金，在中国湖北省武汉理工大学建立实验室。检方认为，他未向调查员诚实告知与武汉理工大学的关系，也没坦承自己参与「千人计划」。

美国麻萨诸塞州行政区联邦检察官莱林（Andrew Lelling）说：「这只是中国正为了自身利益，一点一点窃取美国知识和技术的行动其中一个小案例。」

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