新冠病毒：湖北蕲春居民见证疫情

源起湖北武汉的新冠肺炎继续不断蔓延，根据中国官方周三公布的统计数字，病毒已经造成132人死亡，将近六千人感染，不过，多个流行病毒专家都认为实际数字应该远远超出中国官方公布的数字。另外，海内外网络社交平台顺传武汉以及湖北地区物资供应严重匮乏，尤其是防护病毒的消毒液，口罩以及防护服等等。

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我们就此电话联系了目前身在湖北蕲春县的网民高飞先生，请他见证一下离武汉一百多公里的湖北小城的疫情状况。据介绍，高飞本人在常年在广东打工，当他在第一时间在网上看到湖北武汉疫情之后，就迅速返回家乡，试图保护自己的家人，避免感染病毒，同时，他也通过及时在微博以及推特上发送消息，因为他认为公布真相是民间自救的第一步，但是，他的微博账号目前已被封锁，只能通过推特对外发声。

为了向外界发布当地的信息，他充当起民间公民记者的角色，在大多数居民都足不出户，困守在家中的时候坚持到医院，政府对抗疫情部门以及红十字会等机构了解疫情的发展，因为他认为必须首先了解疫情的真相，才能够真正有效的保护他的家人。我们就此电话连线了高飞，请听谈谈目前的情况：

法广：高飞先生，您好，非常感谢您为法广提供第一线的宝贵的信息。能否请您介绍一下蕲春目前的情况？

高飞： 蕲春是一个小县城，目前大多数人都困守在家中，街上的行人十分稀少，周二上午为了向外界传播信息，我徒步从村里来到县城。一路走来，街上的商店都正常开张，普通物资供应基本保障，除了药店，所有的口罩以及消毒药物都一律缺货。县城医院人烟稀少，除了内裤传染科有少许病人。医务人员使用的都是一次性的口罩和防护服。当地有传闻，一家地方小医院的十多位医疗人员全部感染上了病毒，原因就在于缺乏高质量的预防工具。蕲春当地究竟有多少人被感染，我们无从得知。当地的疑似病例都被送往黄冈或者武汉确诊，治疗，据当地医务人员介绍，感染病毒的人数必须经过上级批准之后才能够公开，并不是有多人人感染就是多少，而是上级决定批准多少，就是多少。我在医院的时候见证了一位十多岁的小孩送到医院时已经没有生命的迹象，家人说头天晚上看电视时还很好，第二天早晨叫他吃早饭才发现他生命危险。医生不知道是否应该将他送往武汉确认是否感染了病毒，但是，警察建议为了避免传染立刻送往火葬场火葬。最终到底做出了什么决定我不太了解。

法广：现在当地应对病毒最急需的是什么？

高飞：我们目前最急需的就是预防病毒的口罩以及防护物，医院的医务人员使用的都是一次性的口罩和防护服，这是在拿他们的生命开玩笑。蕲春地方政府派荷枪实弹的武警带着现金去附近生产口罩的工厂现购，但是，工厂的人说，你就是打死我也发不出货。目前全中国都缺乏防护物资，大家都在极尽全力保护自己。在这样的情况下，我们只能向海外求助了，现在最绝望的是中国官方不愿意接受海外援助，这实在令人气愤。

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