李克强隐 习近平上前台强调亲自指挥 肩负武汉肺炎最高权责

图为中国国家主席习近平与总理李克强2019年3月3日在北京人民大会堂全国政协会议开幕式上

中国国家主席习近平昨天说，在本次武汉肺炎疫情的防控中，“我一直亲自指挥、亲自部署”。显示疫情防控小组虽由中国国务院总理李克强领头，但习近平仍肩负最高权责。

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据中央社今天报道说，习近平强调亲自指挥，肩负武汉肺炎最高权责。武汉肺炎爆发后，中国国家主席习近平28日对疫情公开发言表示，他在武汉肺炎疫情的防控中，“一直亲自指挥、亲自部署”。中国官媒央视App昨晚报导，中国国家主席习近平在会见世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 时强调，针对本次新型冠状病毒疫情的防控工作，“我一直亲自指挥、亲自部署”。

据习近平说，中国人民正在与疫情进行严肃斗争，人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作。并表示，只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，一定会战胜这次疫情。

中央社说，这是武汉肺炎爆发后，习近平第3次对疫情公开发言。疫情爆发之初，即便邻国已陆续出现确诊或疑似病例，中国除了武汉以外，没有其他的疫情通报。直到1月20日，习近平首次针对疫情开腔。他表示，必须高度重视疫情，在春节人群大范围密集流动，做好疫情防控工作。并要求各级党委、政府和有关部门“把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位”，做好防控，即时发布疫情讯息；并加强舆论引导，坚决维护社会大局稳定。自此，各地通报的确诊人数激增。

到25日，习近平选在农历大年初一召开中央政治局常委会议，他在会中坦承疫情处于“加快蔓延的严重形势，必须加强党中央集中统一领导”，并在会中宣布成立疫情工作领导小组。不过中共新成立的“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”组长并非由习近平出任，而是中国国务院总理李克强。这引来外界“甩锅”和“层级不够”等评论。

据该报道说，回看2003年SARS时，担任“全国非典型肺炎防治工作领导小组”组长的，是当时的国务院副总理吴仪。相较之下，李克强以总理之位担任组长，层级并不低；而习近平这番“亲自指挥、亲自部署”的讲话，似乎也强调自己在疫情防控上，自始至终都握有最高权力，也肩负最大责任。

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