林郑挤牙膏式“封关”被指太迟只截止一成来港旅客人次

香港特首林郑月娥挤牙膏式的“封关”措施被指对控制疫情已无效实际效益，港大病毒专家袁国勇形容已经错过最佳封关的时机。至于林郑28日所宣布的封关关口，只能截止11%来港的旅客，对香港的医疗压力未能得到实际的消减。

广告 继续浏览后续

林郑月娥自去年12月武汉爆发冠状病毒至今，一直到这个月25日从瑞士达沃斯归来之后才宣布第一阶段的“封关”，无限期暂停来往武汉的航班和高铁，直至疫情解决，但对其他包括高铁在内的陆路却继续开放。但此项封关措施未能安抚港人焦虑，尤其未能回应医护人员的要求，工业行动的威胁一直未能解除。在社会民怨日益高涨之下，林郑在28日宣布第二阶段的封关，包括暂停来往香港及深圳高铁路段、直通车所有班次暂停，但来往香港及内地飞机航班减少一半，而两地人流最畅旺的罗湖海关则继续开放。

港大微生物学系讲座教授袁国勇表示，最佳封关时间应该在农历新年前禁止大陆人到港，因为春节假期届满最少将有20多万港人回流返港，“试问如何堵截源头？”

袁国勇又说，由本港发现首个病例起14天，若没有出现本地感染个案，就意味成功阻截社区传播。这14天内应采取一切可行措施防止病毒散播，要注意有否没有到过内地的港人受感染，感染前有否与武汉病人接触。若不知病人从哪里感染，就意味病毒可能已在本地生根。

根据入境处29日凌晨公布的28日出入境数字，农历年假期最后一日的年初四（28日）有22.3172万人经各个口岸入境，而28日特首林郑月娥表示，会在明日（30日）起关闭的高铁西九龙、中国客运码头、文锦渡、沙头角、红磡及屯门客运码头的口岸，28日全天合共只有2.5320人次入境，只占全日约11.3%入境人次。

衞生防护中心公布本港至28日新增78宗怀疑个案。累积怀疑个案有529宗，当中189人仍须留院接受检查。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅