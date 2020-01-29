从武汉乘包机回日本的206人现在都在哪里？

为了使在新型冠状病毒肺炎重灾区中国湖北省武汉市滞留的日本人回国，日本政府包租的全日空包机（波音767）1架29日上午到达了羽田机场。希望回国的大约650名日本人中有206人乘此包机回国。

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日本官房长官菅义伟在1月29日的记者会上表示：希望通过包机回国的人现阶段剩下440人。

这次前往武汉的包机中有1名医生、2名护士，他们在包机内分发问诊表，并测量所有人的体温。在武汉，日本还向中方捐赠约1.5万只口罩、8000副防护眼镜以及手套等支援物资。

这206人回国后，所有的人都被送到国立国际医疗研究中心进行检查。即便呈阴性的人也将强烈要求其两周期间尽量避免外出。对包机内部也将进行消毒。

在这206名日本人当中，大约有140人不希望马上回家，希望在酒店等对自身的状况进行观察和确认。

另外有5人出现一些病状，其中3人的体温分别为37.3度、37.5度、37.8度,一人咳嗽，一人诉说自己身体不适，他们已经被送往医院。

另据报道，日本厚生劳动省28日发布消息称，在日本国内确诊新型冠状病毒肺炎病例累计达到7例。第6例感染者是奈良县的日本人巴士司机，该司机在9天里，运载从武汉来日的观光客人约60人。日本厚生劳动相加藤胜信29日表示，已认定其接触者人数为104人，其中包括家属、医疗从事者等18名浓密接触者。

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