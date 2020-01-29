武汉肺炎以非典五倍的速度快速扩散

在中国，感染新型冠状病毒（武汉肺炎）的确诊患者数已经超过了2003年SARS疫情当时的患者人数。自去年12月起发病的武汉肺炎，扩散速度超过了自2002年11月起发病，并于第二年3~5月达到峰值的SARS。

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据朝鲜日报今天报道说，武汉肺炎以SARS五倍的速度快速扩散。据中国国家卫生健康委员会通报，以29日0点为基准，目前全国31个省的武汉肺炎确诊病例增至5974例，死亡病例增至132例。而SARS疫情当时全国9个月内共确诊5327例，死亡349例。

尤其是武汉肺炎的发源地武汉市所属的湖北省28日一天内新增确诊病例840例，新增死亡病例25例。由此，仅湖北省的武汉肺炎累积死亡病例就达到125例，确诊病例达3554例。中国全域一天内新增确诊病例1459例，新增死亡病例26例。

该报道说，这证明了尽管中国政府动员了一切国家资源，但疫情并未得到有效的控制。

该报道称，世界卫生组织（WHO）估算的武汉肺炎传播速率为1.4~2.5。伦敦帝国理工学院研究小组推算的武汉肺炎传播速率为为2.1~3.5。

据韩国疾病管理本部28日上午公布的统计结果显示，武汉肺炎的致死率约为2~3%。到目前为止，仍低于SARS（9.6%）和MERS（34.5%）。但确诊病例和死亡病例仍在增加，按照目前的扩散速度，武汉肺炎致死率有可能超过10%。

该报道指出，舆论普遍认为，在全世界范围内，武汉肺炎感染人数超过SARS（8千例）只是时间问题。据韩国一位感染内科教授称：“SARS当时造成37个国家8千人感染，774人死亡”，“从目前的扩散速度来看，全球感染人数有可能超过8千人，超越SARS。虽然还需要参照流行病学调查数据，主要取决于中国能够控制好当前的疫情。”

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