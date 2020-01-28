武汉肺炎：德国巴州患者病情好转

随着武汉肺炎疫情加剧，德国政府于周二首次发出了不要前往中国湖北旅行的警告。柏林于周二傍晚再次出现一例武汉肺炎疑似病例。巴州患者病情已经好转.

广告 继续浏览后续

德国政府在其网页上警告德国人尽量不要前往疫情中心湖北地区旅行。德国外交部周二也发出了旅行警告。

据德国《时代》周报报道，德国政府已做好了从湖北撤侨的准备。德国联邦国防军空军部的一架运输飞机已在待命起飞。但将飞往中国哪个城市？将撤出多少未受感染的德国人？具体行动还需和中方磋商。

N-TV电视台报道说，周二傍晚，柏林市卫生部确认，柏林又出现了一起疑似患者，而且官方严重怀疑这位妇女患的是武汉肺炎。24小时内可获悉检查结果。上周六，《图片报》报道，柏林出现了一起疑似患者，但上周日检查结果证明，患者只是患有普通感冒。

N-TV电视台还报道说，巴州被感染者病情已有所好转。Schwabing 医院治疗该病人的主治大夫Clemens Wendtner表示： “患者不发烧，也没有呼吸道感染症状了。”医生几乎肯定地表示，患者已没有生命危险。一位中国女同事来巴州接受职业培训时，将武汉肺炎传给了这位同事。这位女同事在飞回中国的旅途中，感觉身体不适，后被查出染有武汉肺炎。Webasto汽车零部件生产企业和中国女同事有接触的40名同事和家属目前都在接受观察，并被要求不要离开自己的住房。专家估计，巴州受感染者人数可能还会增加。

但德国政府表示，德国做好了抗击冠状病毒的准备。武汉肺炎在德国蔓延的风险很小。德国卫生部长斯潘警告人们不要惊慌。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅