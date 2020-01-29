武汉肺炎延烧 世界极限运动会中国站赛事延期

世界极限运动会X Games冬季赛中国崇礼站主办单位表示，原定下个月在中国河北省张家口市崇礼区举办的赛事，因2019新型冠状病毒疫情而延期。

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首度在中国举行的X Games冬季赛原定于2月21日至23日进行，将使用北京主办2022年冬季奥运高山赛事相同场地。

去年底中国湖北省武汉市爆发类似流感症状的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎疫情，目前已造成132人丧命，超6000人感染确诊。

主办单位发出声明表示：“由于目前新型冠状病毒疫情防控工作的需要，X Games2020崇礼冬季赛将延期举行，具体比赛日期将另行通知。”

“保障运动员、工作人员和观众们的健康与生命安全是我们的首要职责。我们将继续密切关注疫情发展的态势。“

路透社报导，武汉肺炎延烧，亚洲足球联盟日前宣布，东京奥林匹克运动会女子足球资格赛最终轮B组将从中国移师澳洲雪梨进行。网球联邦杯（Fed Cup）亚太区赛事的举行地点，也从广东东莞改为哈萨克。

原定在中国武汉举行的东奥拳击资格赛，将改由约旦接手主办；而原定在中国佛山举行的奥运女篮资格赛将移至塞尔维亚。

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