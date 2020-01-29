武汉肺炎疫情严峻 习近平调动解放军
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武汉肺炎疫情在中国持续扩散，最新的病毒感染统计，已突破6000例。中共总书记习近平近日向解放军做出指示并强调，目前疫情防控形势依然严峻复杂，全军要在党中央和中央军委统一指挥下，积极支援地方疫情防控。此前有消息指湖北地区驻军有空降兵士兵感染武汉肺炎。
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据中央社今天报道说，习近平指肺炎疫情严峻，解放军要积极支援地方防控。
该报道引述新华社消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对军队做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作出重要指示。据习近平表示，湖北省武汉市等地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情后，共军坚决贯彻党中央决策部署，迅速启动联防联控工作机制，紧急抽组精兵强将奔赴疫情防控第一线。
习近平强调，目前疫情防控形势依然严峻复杂。全军要在党中央和中央军委统一指挥下，牢记人民军队宗旨，闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，积极支援地方疫情防控。
据习近平宣称，解放军承担武汉火神山医院医疗救治任务是党和人民的高度信任，要加强组织领导、密切军地协同、坚持科学施治、搞好自身防护。解放军有关医院要全力收治患者，科研机构要加紧展开科研突破，积极为打赢疫情防控阻击战作贡献。
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