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武汉肺炎疫情严峻 习近平调动解放军

网络刊武汉交通疫检图片 网络照片

武汉肺炎疫情在中国持续扩散，最新的病毒感染统计，已突破6000例。中共总书记习近平近日向解放军做出指示并强调，目前疫情防控形势依然严峻复杂，全军要在党中央和中央军委统一指挥下，积极支援地方疫情防控。此前有消息指湖北地区驻军有空降兵士兵感染武汉肺炎。