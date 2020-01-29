武汉肺炎疫情威胁扩散超过非典 国际航空等开始与中国切割

中国卫生官员周三表示，自前一天以来，新的冠状病毒又造成26例死亡，据报道中国大陆（香港除外）共有132例死亡和5,974例确诊的污染病例。法新社说，国际至少两家航空公司周三暂停了飞往中国大陆的航班，那里病毒性肺炎的流行已经比非典造成了更多的死亡威胁，而数百名日本人和美国人从该病毒的发源地武汉撤离。

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据法新社今天报道说，尽管新病毒的主要污染发生在中国，那么大约十五个国家也受到影响。阿拉伯联合酋长国周三报告了中东地区首例确诊病例。

英国航空公司周三宣布将暂停其飞往中国大陆的所有航班，这是国外加强预防措施的标志。英国航空公司说是遵循英国的指示，英国尤其是在美国和德国之后，建议其国民不要前往该国。

与此同时，印尼航空公司狮航宣布也将这样做。香港国泰航空公司，美国联合航空公司和加拿大航空已经宣布打算减少其服务。香港还宣布将关闭与中国其他地区的14个过境点中的六个。

法新社说，与许多其他体育比赛（骑自行车，足球，网球）一样，计划于2月在中国举行的高山滑雪世界杯赛也已取消。

据报道，一些国家推出措施，限制来自中国有两个星期以内经往武汉的游客自由入境，并强化了签证控制。越南等国宣布停发中国公民签证。

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