武汉肺炎累经济亮红灯 上半年减至少一个百分点

路透社引述摩根士丹利最新研究报告指出，新型冠状病毒疫情导致经济活动暂停，估计将拖低今年上半年中国经济增长最多1.1个百分点，环球经济亦受影响。

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据路透社引述摩根士丹利分析说，肺炎疫情或拖低中国增长最多1.1百分点，环球经济亦受影响。

摩根士丹利的报告指出，新型冠状病毒在高峰期似乎较SARS具更高传染性，但死亡率较低。中国当局已经限制城际交通并延长春节假期，旅游、娱乐和零售业所受影响最大，加上工厂延长停工可能对中国的工业生产和贸易带来压力。

据摩根士丹利经济师邢自强在报告中称，“如果新型冠状病毒疫情于2、3月到达高峰，中国第一季经济增长可能减慢0.5-1个百分点，但在补货需求和逆周期政策的带动下，第一季度之后出现复苏。”他认为，“如果疫情于3-4个月内才达到高峰，对今年上半年的经济增长拖累可能达0.6-1.1个百分点，但部分影响会被更强劲的政策支持所抵销。”

路透社引述该行认为，疫情对第一季环球经济增长有些负面影响，不过，由于推动环球经济复苏的动力并未受损，一旦疫情减退便能重回复苏轨道。

路透社说，中国国家卫生健康委员会周三称，截至1月28日(周二)24时，新型冠状病毒感染的肺炎累计死亡病例增至132例，新增确诊病例1,459例，现有疑似病例9,239例，累计报告确诊病例5,974例。

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